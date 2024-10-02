الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بشرى عن برامج رامز جلال: "ظهرت معاه من غير ما أعرف"

بشري ورامز جلال،
بشري ورامز جلال، فيتو

قالت الفنانة بشري إنها ترفض الظهور في برامج رامز جلال، مشيرة إلي أن البرنامج الذي ظهرت فيه كان ليس لديها علم بالمقلب وهو برنامج رامز في الشلال. 

بشري تكشف عن رأيها في برامج رامز جلال 

وقالت بشري في تصريح خاص لفيتو:"  رامز نفسه عارف رأيى لأنى كل سنة كنت بكتب رفضى للبرنامج على فيسبوك والسنة اللى روحت فيها كانت مؤامرة  طريفة عليا مع احد مديري أعمالى وبين البرنامج لظهورى فيه بدون علمى".

وأضافت بشري:" كنت متخيلة انى رايحة برنامج مسابقات فى  بالى باندونيسيا ولم تكن المرة الأولى لى فى بالى بل المرة الثالثة حيث صورت أغنيتين لى هناك قبلها بسنوات.. لذلك كان سهل عليا تصديق الأمر والذهاب  بحكم العادة واتعمل فيا المقلب..لكن لو كان الأمر بيدى لكنت رفضت تماما".

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بشري الفنانة بشرى بشري و رامز جلال رامز جلال برامج رامز جلال

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