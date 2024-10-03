رئيس هيئة المعارض يفتتح معرض كايرو فاشون & تكس بمشاركة 500 شركة محلية وأجنبية

افتتح اللواء شريف الماوردي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض، معرض «كايرو فاشون & تكس» بمشاركة 500 شركة محلية وأجنبية، وذلك نيابة عن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مساء اليوم الخميس، وتستمر فعاليات المعرض خلال الفترة من 3 إلى 5 أكتوبر 2024 بمركز المعارض والمؤتمرات بمدينة نصر.

هيئة المعارض: اهتمام بزيادة عدد المعارض المتخصصة في قطاع المنسوجات والملابس

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات، على هامش الافتتاح قبل قليل، إن الهيئة تولي اهتمام بزيادة عدد المعارض المتخصصة فى قطاع المنسوجات والملابس خلال خطة 2025.

مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات قطاع الملابس الجاهزة

وأضاف فى تصريحات صحفية على هامش افتتاح المعرض أن مصر ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة لقطاع المنسوجات قطاع الملابس الجاهزة على مستوى العالم، لذلك تعمل على تعزيز تنافسية المنتج المحلي وتشجيع الصناعة الوطنية أمام الدول المختلفة بالتوسع فى تنظيم الفعاليات المحلية والخارجية.

قطاع المنسوجات والملابس يستوعب أكثر من 20% من حجم القوى العاملة الصناعية

وأوضح أن قطاع المنسوجات والملابس يستوعب أكثر من 20% من حجم القوى العاملة الصناعية بالسوق المصرية، إذ يخدم الاقتصاد المصري ونعمل على نمو تلك القطاعات الإنتاجية المتميزة.

وخلال الافتتاح قام اللواء شريف الماوردي بجولة تفقدية فى صالات العرض الرئيسية لمعرض «كايرو فاشون & تكس»، بحضور الدكتور محمد شريف رئيس الشركة المنظمة، وكريمة المرس المستشارة الاقتصادية للسفارة المغربية بالقاهرة، وعلى معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، وممثلين من رجال أعمال من الأردن وعدد من الدول العربية.

550 عارض من مصر والدول الأجنبية

من جانبه أكد الدكتور محمد الشريف، رئيس لجنة المعارض، في الاتحاد العربي للمعارض الدولية، ان «كايرو فاشون & تكس» يشهد في دورته الجديدة مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمصانع العاملة في مجال صناعة الملابس والأقمشة، حيث يتجاوز عدد العارضين 550 عارض من مصر والدول الأجنبية تشمل جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين وألمانيا وإيطاليا.

وتوقع الدكتور محمد الشريف، تحقيق تعاقدات تتراوح من 20 إلى 30 مليون دولار خلال فعاليات المعرض، مشيرا إلى أن الحدث يغطي كافة جوانب صناعة الأزياء، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في إنتاج الملابس ومستلزماتها.

وأشار إلى أن المعرض يغطي كافة جوانب صناعة الأزياء، حيث يعرض أحدث صيحات الموضة في الملابس الرجالي والحريمي والملابس الرياضية والتريكو والجوارب، بالإضافة إلى أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في إنتاج الملابس ومستلزماتها.

وأكد الشريف أن المعرض يشهد حضورا متنوعًا من العاملين بمجال الملابس وذلك من عدة دول مما يجعله منصة مثالية للالتقاء بين المصممين والمصنعين والتجار.

مشاركة وفد مغربي بالمعرض تمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين

وقال على معيو عضو غرفة التجارة والصناعة بالدار البيضاء، إن مشاركة وفد مغربي بالمعرض تمثل خطوة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ حضر نحو 30 رجل أعمال مغربي لتحقيق تعاقدات مشتركة.

فيما أشاد ممثل الوفد الأردني بالمشاركة بالحدث، مؤكدا أن الوفد الأردني يضم 48 رجل أعمال.

وتابع أن مصر تعد من أكبر الدول المنظمة للمعارض والفعاليات على مستوى الوطن العربي، متمنيا أن تصل مصر الي أكبر الدول عالميا بتنظيم المعارض.



نبذة عن معرض «كايرو فاشون & تكس»



تأتي فعاليات معرض «كايرو فاشون & تكس» في دورته الـ 75، تحت رعاية وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية وغرفة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية، بمشاركة 500 شركة تعمل فى صناعة الملابس والاقمشة، من مصر والدول الأجنبية تضم جنسيات عديدة من بينها الهند تركيا والصين وألمانيا وإيطاليا.