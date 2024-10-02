من دمياط هنا القاهرة، نصائح هامة لو عايز تشتري موبيليا بيتك من أرض المعارض (فيديو وصور)

“صنع في دمياط ” اختيار غرف الأثاث والعفش المناسب للبيت تعد من أحد أهم الأساسيات لأي منزل، هذا في الوقت الذي تم افتتاح معرض الأثاث "صنع في دمياط " بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة،و وتنتهى فعاليات المعرض يوم الجمعة 4 أكتوبر المقبل.

الأثاث الدمياطي الفاخر

و يضم "معرض صنع فى دمياط" تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطي الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والأطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.

وأكد الزوار استحسانهم بتنظيم المعرض،حيث يوفر عليهم مشقة السفر إلى محافظة دمياط بهدف شراء احتياجاتهم من الأثاث الذي يحظى بسمعة عالمية، فضلا عن توفير تكلفة شحن الأثاث إلى القاهرة.

وتجولت فيتو داخل أجنحة المعرض

أهم النصائح عند الشراء

ويؤكد صناع الاثاث، أن هناك عدد من المعايير والنصائح التى لابد ان يراعيها العملاء والجمهور عند شراء غرف الأثاث والعفش تتضمن معرفة نوع الخشب واختيار الخشب الطبيعي فضلًا عن التأكد من جودة المنتج ومستوى الأقمشة والدهانات

عدم استخدام خامات بديلة فى صناعة الموبيليا

وأكد هانى الحجري، أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، أحد العارضين بمعرض صنع فى دمياط، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بمدينة نصر، أهمية التأكد من تصنيع الأثاث من أخشاب طبيعية وليست بديلة ،محذرا من عدم استخدام خامات بديلة فى صناعة الموبيليا.

وأوضح أن أي اثاث يصنع من الخامات البديلة فهذا يضعف من متانة المنتج ولا يجعله يدوم وقتا طويلا مثل المنتج المعتمد على خامات الطبييعة والأصلية وهذا الأمر فى الخامات سواء الاخشاب المستخدمة او الدهانات، علما بأن الاثاث يعد من السلع المعمرة.

التأكد من كثافة الإسفنج ونوعية القماش

هانى الحجرى

وأشار في حديثه لـ "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط، إلى أن الخامات البديلة يتغير شكلها بعد فترة سواء أكانت من الخشب البديل أو المنتجات المصنوعة من خشب “ام دى اف ”، لافتا الى ان الاثاث الدمياطى يعتمد على الخشب الطبيعي والزان والدهانات الجيدة ، والعميل لا بد أن يرى كافة التفاصيل غرف الاثاث المراد شرائها، مشيرا الى انه عند شراء الانتريهات، لابد من التأكد من كثافة الاسفنج ونوعية القماش.

شروط كتابة تعاقد العفش

وفيما يتعلق بأهمية بالتعاقد بين العميل وصاحب مصنع الاثاث، أوضح الحجري، أهمية التأكد من كتابة شرط بمواعد تسليم العفش،وان يكون هناك شرط جزائي بين الطرفين

كيف تكتب عقد لأثاث بيتك

كما أكد محمد الشامخ ، أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط، وأحد العارضين بمعرض “صنع فى دمياط،” أهمية مشاركته فى المعرض لما لها من دور تسويقي هام في القاهرة الكبرى باعتبارها أكبر أسواق الجمهورية، لافتا إلى أنه يتم المشاركة للمرة الثالثة على التوالي لافتًا إلى أن المعرض يشهد تطورا ملحوظا من حيث المعروضات والتصميمات والدعاية .

وقال الشامخ إن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، حيث باعتبارنا مصنع يسمح لنا ذلك بالتعديل على القطع وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات مشيرا الى اهمية حرص العميل على الشراء من مكان ذو سمعة جيدة فى التصنيع والتعامل ، لافتا الى ان العميل لابد ان يكون على دراية جيدة بالمساحات والالوان فى شقته حتى يستطيع اختيار قطع الاثاث المناسبة له

محمد الشامخ

كتابة عقد الاثاث

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط، انه لابد ان تكون كل تفاصيل غرف الاثاث المراد شرائها واضحة فى التعاقد سواء من حيث “ المقاسات والالوان ومدة التسليم”، فضلا عن وجود شرط جزائى على الطرفين اذا خلا احدهما سواء بالتنفيذ او بالدفع من جانب العميل

وأضاف أن المعرض يعد فرصة جيدة للعميل للتعرف على التصميمات والموديلات الجديدة ويمكن تنفيذ الموديلات حسب المساحة لديه ويكون هناك فترة ضمان على المنتج

واوضح ان المعرض يحظى بسمعة طيبة، واقبال من العملاء نتيجة ثقة العملاء فى جودة الاثاث الدمياطى، لافتا الى ان الشراء من المعرض يعد فرصة جيدة للعملاء لانه يشترى من الصناع انفسهم دون وسيط كما انها فرصة جيدة للعارضين لتقديم مختلف التصميمات والموديلات

خدمة ما بعد البيع

واشار الى ان المعرض يتيح للعميل "خدمة ما بعد البيع ، لافتا الى ان المصنع هو الذى يدرك جيدا طبيعية اى مشكلات يمكن ان تواجه العميل عند استخدام غرف الاثاث

ارتفاع أسعار الأثاث 20% بـ"صنع في دمياط" مقارنة بالعام الماضي

وأكد محمد العشري أحد صناع الأثاث بمحافظة دمياط وأحد العارضين بمعرض صنع في دمياط، بقاعة “مشاريع مصر” بأرض المعارض بمدينة نصر، إن معرض الأثاث “ صنع في دمياط” يحظى بسمعة جيدة ويجد إقبالا كبيرا من الزائرين للتعرف علي التصميمات الجديدة لافتا إلي أن المشاركة تعد فرصة جيدة ومناسبة لكل صاحب مصنع اثاث لما لها من أثر تسويقي جيد لمنتجاته

وقال إن المعرض يعد فرصة جيدة للتعرف على أذواق الجمهور أو العملاء بشكل مباشر، لافتا إلي أنه باعتبارنا مصنع فهذا يعد فرصة جيدة للعملاء ممن يتعاملون معنا للقيام بإجراء أي تعديلات على قطع الأثاث الراغبين في شرائها وفقا لطلب العميل سواء في المقاسات والألوان والتصميمات".

وأوضح في حديثه مع "فـيتـو" على هامش معرض صنع فى دمياط إننا اعتدنا المشاركة في فعاليات المعرض كل دورة لافتا إلي أننا نشارك فيه منذ بدايات المعرض عام 2016 حيث تمت المشاركة هذا العام من خلال نقابة صناع الأثاث في دمياط

تأثير ارتفاع سعر الدولار علي أسعار الأثاث

وأوضح العشري أن أسعار خامات ومستلزمات الإنتاج بصناعة الأثاث،شهدت ارتفاعا شأنها شأن باقية الصناعات الأخرى والذي أثر بالطبع علي سعر غرف الأثاث ؛ ما يمثل تحديا كبيرا على الحركة الشرائية خلال المرحلة الحالية

وأشار العشري إلي أن أسعار الأثاث شهدت ارتفاعا ملحوظا هذا العام مقارنة بالعام الماضي بنسبة تقارب الـ 20 ٪ ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستلزمات وخامات الإنتاج.



وقال: إننا نحرص علي تحقيق المعادلة الصعبة من خلال تصميم موديلات وتصميمات جديدة تناسب اذواق العملاء مع المحافظة بقدر الإمكان علي عدم رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه لافتا إلي أننا نستهدف إنتاج تصميمات جيد وتتماشى مع القدرة الشرائية للعملاء.

وأشار إلي أن المعرض يحظي باقبال من العملاء خلال هذه الدورة للتعرف علي التصميمات الجديدة سواء ممن يرغبون في تجديد غرف الاثاث لديهم أو المقبلين علي الزواج.

جودة الاثاث الدمياطي

وأشاد بجودة الأثاث الدمياطي بشكل عام: لافتا إلي أن "الأثاث الدمياطي على قدر من السمعة والجودة ما يسمح لنا بالتوسع في التصدير للأسواق الخارجية، لافتا الى ان الاثاث الدمياطى يتميز بجودته العالية ويعتمد على الخامات الطبيعية والبعد عن الخامات البديلة فهى ذات سعر اقل دون جودة مقارنة بالاثاث الدمياطى

مشاركة 74 عارض بمعرض صنع فى دمياط

ويشارك فى المعرض ٧٤ عارضًا من أصحاب مصانع وورش الأثاث بمحافظة دمياط، لعرض منتجاتهم أمام جمهور القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لها، بأسعار تنافسية تلبي احتياجات

المعرض يتضمن مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق

ويتضمن المعرض مجموعة متميزة من الأثاث الكلاسيكى والمودرن والذى يناسب جميع الأذواق وكافة مساحات الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.

تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر

ويضم "معرض صنع فى دمياط "، تشكيلة كبيرة من الأثاث الدمياطى الفاخر الذي يمتاز بأجود أنواع الأخشاب الطبيعية، بالإضافة إلى توفر تصميمات أثاث مميزة لغرف النوم والسفرة والاطفال والانتريهات مما يتيح الفرصة لسكان القاهرة الكبرى والمحافظات المجاورة لكي يتمكنوا من زيارة المعرض وشراء أجواد أنواع الأثاث الدمياطي بأسعار مناسبة.