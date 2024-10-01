غدا، انطلاق دوري المؤتمر الأوروبي بشكله الجديد وإنجاز تاريخي ينتظر تشيلسي

تنطلق منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي بشكلها الجديد، غدًا الأربعاء، بإقامة مباريات الجولة الأولى على مدار اليومين المقبلين، ويعد تشيلسي الإنجليزي هو أبرز الفرق المشاركة.

نظام دوري المؤتمر الأوروبي الجديد

وتشهد النسخة الجديدة من بطولة دوري المؤتمر إقامتها بنظام جديد حيث سيشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقًا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 6 مباريات (3 على أرضه ومثلها خارج أرضه).

أكبر تغيير ستشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة إلى دور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق إلى دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

إنجاز تاريخي ينتظر تشيلسي

يستهل فريق تشيلسي، حملته في المسابقة بمواجهة جينت البلجيكي يوم الخميس القادم، حيث سيكون الفريق الإنجليزي هو المرشح الأبرز للفوز بهذه المباراة، بالنظر لفارق الإمكانات والخبرات التي يمتلكها لاعبو تشيلسي، بالإضافة لإقامة المباراة على ملعبهم.

ورغم أن هذه البطولة لا تحمل نفس الأهمية أو المكانة التي تتمتع بها بطولتي دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي، لكنها تمثل لفريق تشيلسي فرصة فريدة من نوعها بالتتويج بالبطولات الأوروبية الثلاث، لاسيما وأن تشيلسي سبق له التتويج بلقبي دوري الأبطال والدوري الأوروبي من قبل.

وبعد أن واجه تشيلسي سنوات صعبة مؤخرا، يبدو أن الفريق يسير بخطى ثابتة نحو الأمام خاصة وأنه يحتل حاليا المركز الرابع في الدوري الإنجليزي برصيد 13 نقطة بفارق نقطتين فقط خلف ليفربول، المتصدر، بفضل مدربه الجديد إنزو ماريسكا، الذي جلب المزيد من الاستقرار للفريق.

وبينما يعتبر البعض مشاركة تشيلسي في هذه البطولة بمثابة خيبة أمل للفريق، المتوج من قبل بدوري الأبطال والدوري الأوروبي، يرى مشجعو تشيلسي أن هذه البطولة تمثل تحديا للفريق، ففي حال الفوز بلقبها سيصبح تشيلسي أول فريق يتوج بالبطولات الأوروبية الثلاثة للأندية.

لذلك، سيدخل تشيلسي كل مباريات البطولة رافعا شعار لابديل عن الفوز من أجل ضمان التأهل المبكر لدور الـ16 وتوجيه رسالة لمنافسيه بأنه لن يتنازل عن التتويج بلقب هذه البطولة.

أبرز مباريات دوري المؤتمر الأوروبي

وفي بقية المباريات التي تقام بنفس اليوم، يلتقي أومونيا نيقوسيا القبرصي مع فيكينجور ريكيافيك الأيسلندي، وآستانا، من كازاخستان، مع باتشكا توبولا الصربي، ودينامو مينسك البيلاروسي مع هارتس الاسكتلندي، ومولده النرويجي مع ليرن، من إيرلندا الشمالية.

كما يلتقي سيركل بروج البلجيكي مع سانت جالين السويسري، وليجيا وارسو البولندي مع ريال بيتيس الإسباني، وهايدنهايم الألماني مع أولمبيا ليوبليانا السلوفيني، وإف سي نوح الأرميني مع ملادا بوليسلاف التشيكي، وشامروك روفرز الإيرلندي مع أبويل نيقوصيا القبرصي.

ويلعب فيورنتينا الإيطالي مع ذا نيو سينتس الويلزي، وكوبنهاجن الدنماركي مع جاجيلونيا بياليستوك البولندي، ولاسك لينز النمساوي مع يورجوردين السويدي، ولوجانو السويسري مع هلسنكي الفنلندي، وبوراك بانيا لوكا البوسني مع باناثينايكوس اليوناني، وبيتروكوب المولدوفي مع بفاوس القبرصي.

وتفتتح مباريات البطولة غدا الأربعاء، حينما يلتقي فيتوريا جيماريش البرتغالي مع سيلجي السلوفيني، وإسطنبول باشاك شهير مع رابييد فيينا النمساوي.