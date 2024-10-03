الخميس 03 أكتوبر 2024
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خارج الحدود

الصحة اللبنانية: 46 شهيدا و85 جريحا جراء الغارات خلال الـ24 الأخيرة

عناصر قوات الطوارئ
عناصر قوات الطوارئ في موقع الضربة الإسرائيلية، فيتو

قالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إن 46 شخصًا استشهدوا وأصيب 85 آخرين جراء الضربات الإسرائيلية على البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 

وقالت الوزارة في بيان إن «غارات العدو الإسرائيلي في الساعات الأربع والعشرين الماضية على بلدات وقرى جنوب لبنان والنبطية والبقاع وبعلبك-الهرمل وجبل لبنان أدّت في حصيلة إجمالية إلى استشهاد ستة وأربعين شخصا وإصابة خمسة وثمانين بجروح».

وأعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء، مقتل صهر الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، في غارة إسرائيلية على دمشق.

وذكر المرصد السوري، في ما نقله عن مصادر، أن غارة إسرائيلية استهدفت منزلًا بحي المزة، في دمشق، أسفرت عن مقتل 3، من بينهم لبنانيان، أحدهما حسن جعفر قصير، وهو صهر حسن نصر الله.

وأشار المرصد إلى أن إسرائيل كانت قد اغتالت شقيقه قبل يومين، وهو مسؤول عن نقل السلاح لحزب الله من سوريا إلى لبنان.

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان يوم الأربعاء إنه نفذ ضربة محددة الهدف في العاصمة اللبنانية بيروت.

 

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