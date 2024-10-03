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رياضة

كاف يخطر المصري بإجراءات قرعة دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية

كأس الكونفدرالية،
كأس الكونفدرالية، فيتو

أخطرت لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، النادي المصري البورسعيدي بإجراءات قرعة دور المجموعات للنسخة الثانية والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الأفريقية والمقرر إقامتها ظهر الإثنين المقبل الموافق السابع من أكتوبر بالقاهرة.

ووفقًا لتصنيف "كاف" للأندية المتأهلة إلى دور المجموعات، حددت لجنة المسابقات أربعة مستويات للفرق الستة عشر المتاهلة.

وضم المستوى الأول أندية الزمالك ونهضة بركان المغربي وسيمبا التنزاني واتحاد العاصمة الجزائري.

وضم المستوى الثاني أندية أسيك ميموزا الايفواري والملعب المالي والمصري والصفاقسي التونسي.

وضم المستوى الثالث ناديي إنيمبا النيجيري وجراف السنغالي.

وضم المستوى الرابع ناديي لواندا سول واف سي برافوز الأنجوليين وشباب قسنطينة الجزائري وأورابا يونايتد البتسواني وبلاك بولز الموزمبيقي وستيلينبوش الجنوب أفريقي.

ويبدأ فريق المصري البورسعيدي فترة إعداده للموسم الجديد 2024-2025 غدا الجمعة  بمعسكره المغلق بالقاهرة.

ويقود تدريبات الفريق محمد عبد الكريم المدرب العام نظرا لسفر علي ماهر المدير الفني الي المغرب للحصول على الرخصة برو.

وسافر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إلى المغرب أمس الاثنين للمشاركة في الدورة التدريبية للحصول علي الرخصة برو.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام وهناك اتجاه لبقائه بالمغرب علي أن يلحق به الفريق بعد ذلك

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري  تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له اليوم الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر القادم وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر

ويقيم الفريق بأحد القرى السياحية التى يمتلكها كامل ابو على رئيس النادي في كازابلانكا بالمغرب

ويمتد المعسكر المغلق لمدة أسبوعين بمشاركة 28 لاعبا منهم 8 صفقات جديدة 

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.

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