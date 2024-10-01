المصري يبدأ فترة إعداده الجمعة قبل السفر إلى المغرب

يبدأ فريق المصري البورسعيدي فترة إعداده للموسم الجديد 2024-2025 يوم الجمعة القادم بمعسكره المغلق بالقاهرة.

ويقود تدريبات الفريق محمد عبد الكريم المدرب العام نظرا لسفر علي ماهر المدير الفني الي المغرب للحصول على الرخصة برو.

وسافر علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي إلى المغرب أمس الاثنين للمشاركة في الدورة التدريبية للحصول علي الرخصة برو.

وتستمر الدورة لمدة أربعة أيام وهناك اتجاه لبقائه بالمغرب علي أن يلحق به الفريق بعد ذلك

علي ماهر

تأجيل فترة الإعداد

وقرر علي ماهر، المدير الفني للنادي المصري تأجيل انطلاق معسكر الفريق والذي كان محددا له اليوم الثلاثاء، ليبدأ الجمعة الرابع من أكتوبر الجاري.

ومن المنتظر أن يسافر فريق المصري البورسعيدي إلى المغرب للدخول في معسكر مغلق بداية من يوم 9 أكتوبر القادم وينتهي يوم 24 من الشهر ذاته استعدادًا لموسم الدوري الجديد الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر

ويقيم الفريق بأحد القرى السياحية التى يمتلكها كامل ابو على رئيس النادي في كازابلانكا بالمغرب

ويمتد المعسكر المغلق لمدة أسبوعين بمشاركة 28 لاعبا منهم 8 صفقات جديدة

وكان علي ماهر، منح لاعبي المصري، راحة سلبية لمدة 8 أيام وذلك عقب التأهل إلى دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد التغلب على الهلال الليبي في دور الـ 32 بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5-3.