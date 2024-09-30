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رياضة

استدعاء سامادو لاعب المصري البورسعيدي لمعسكر بنين استعدادا لتصفيات الأمم الإفريقية

سامادو، فيتو
سامادو، فيتو

تلقت إدارة النادي المصري خطابًا رسميًّا من الاتحاد البنيني لكرة القدم يخطرها من خلاله باستدعاء الوافد الجديد على صفوف القلعة الخضراء أتدجيكو سامادو للانضمام لمعسكر منتخب بلاده.

ويستعد منتخب بنبن لخوض مباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 اللتين تجمعاه بنظيره منتخب رواندا، حيث تقام المباراة الأولى بالعاصمة الإيفوارية أبيدجان في العاشر من أكتوبر المقبل.

وتقام المباراة الثانية بالعاصمة الرواندية كيجالي في الخامس عشر من الشهر ذاته، حيث سيغادر اللاعب إلى أبيدجان في السابع من أكتوبر أيضًا.

المصري يضم سامادو

كان اللاعب أتدجيكو سامادو والبالغ من العمر عشرين عامًا قد انضم لصفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية قادمًا من صفوف نادي باني جانسي إف سي البنيني علمًا بأن اللاعب يشغل مركز لاعب خط الوسط المدافع وقد سبق للاعب الانضمام لمعسكر منتخب بلاده والذي يقوده الألماني جيرنوت روهر خلال فترة التوقف الدولي السابقة والذي خاض فيه المنتخب مباراتين أمام منتخبي نيجيريا وليبيا  ضمن تصفيات الأمم الإفريقية أيضًا.

 

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