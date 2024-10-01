الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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اقتصاد

خبيرة ترصد أداء البورصات الخليجية على أساس شهري وربع سنوي

البورصات الخليجية،
البورصات الخليجية، فيتو

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إنه على الرغم من التوترات الجيوسياسية والتي ارتفعت حدتها في الآونة الأخيرة إلا أن خفض أسعار الفائدة بـ 50 نقطة أساس من قبل الفيدرالي الأمريكي كان له وقع على ضبط رتم الأسواق والتي حققت مكاسب سواء علي أساس شهري وكذلك علي أساس ربع سنوي بل جاءت بعض الأسواق الأفضل في ارتفاع مؤشراتها منذ 2021.
وفيما يلي استعراض لأداء الأسواق الخليجية على أساس شهري وكذلك على أساس ربع سنوي.


ففي المملكة العربية السعودية 


ارتفع المؤشر في السعودية بنسبة 7% علي مدار الشهر ليحقق رابع مكسب شهري له علي التوالي، أما على المستوى الربع سنوي فقد سجل ارتفاع بنسبة 4.7% ليحقق أفضل أداء ربع سنوي في عام.


وفي الكويت 


تراجع المؤشر الاول بالكويت  بنسبة 1.5% علي مدار الشهر ليسجل ثاني خسارة شهرية علي التوالي 
أما علي أساس ربع سنوي فقد ارتفع بنسبة 2.2%.


وفي قطر 


ارتفع مؤشر السوق القطري بنسبة 4 % علي أساس شهري ليسجل رابع مكسب شهري علي التوالي، أما عن الأداء الربع سنوي فقد ارتفع المؤشر بنسبة 6.5% ليسجل ثاني مكسب ربع سنوي علي التوالي.


وفي الإمارات 

وفي سوق دبي ارتفع مؤشر سوق دبي بنسبة 4% على أساس شهري ليسجل رابع مكسب شهري علي التوالي  ،وكان هذا الربع الثالث من افضل الأرباع حيث حقق المؤشر مكاسب تقدر بنسبة 12% ليسجل أعلى مكسب ربع سنوي منذ عام 2021.


وفي أبوظبي ارتفع مؤشر فوتسي أبوظبي بنسبة 1.5% علي أساس شهري كما سجل أعلى مكاسب ربعية منذ 2022 ليحقق ارتفاع بنسبة 4%.


ومن المتوقع استمرار الحركة الصاعدة لمؤشرات دول مجلس التعاون الخليجية على خلفية استمرار الفيدرالي الامريكي في خفض اسعار الفائدة، والتي يتبعها خفض مركزيات دول الخليج الفائدة بنسبة متفاوتة مما يخفض من تكلفة التمويل ويحفز رؤوس الأموال للعودة للبورصة كبديل مجزي من بدائل الاستثمار.

 

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البورصات الخليجية تستهل تعاملاتها على تراجعات جماعية

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هبوط معظم مؤشرات البورصات الخليجية بسبب جني الأرباح

 

 

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