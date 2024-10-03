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شبورة مائية وسحب متوسطة، الأرصاد تعلن طقس الجمعة

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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يستمر الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة غدًا على كافة الأنحاء، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد مما يعمل على تلطيف الأجواء.

كما حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 04 - 10 -2024

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 03 - 10 - 2024

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدًا الجمعة، حيث يسود طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


 
الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود طقس معتدل الحرارة ليلًا على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدًا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى: 22

 

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 26


شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

 

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:24
 
 

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