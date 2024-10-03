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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 04 - 10 -2024

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو
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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة  غدا الجمعة، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.
 

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 03 - 10 - 2024

الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة ومناطق سقوط الأمطار

 
الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وعلى السواحل الشمالية وعلى جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  غدا

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 26

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:24
 
 

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