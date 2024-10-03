الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

قال الإعلامي كريم رمزي، إن نادي الزمالك دخل بقوة في مفاوضات مع نادي فاركو من أجل ضم لاعبه محمود جهاد.

محمود جهاد لاعب فاركو

وأضاف كريم رمزي عبر برنامجه لعبة والتانية على إذاعة ميجا إف إم، أن الزمالك يسعى بقوة لضم اللاعب خلال الفترة الحالية، غير أن نادي فاركو ما زال يرفض التفريط في خدمات اللاعب إلا بشروط.

وتابع كريم رمزي أن فاركو يطالب الزمالك بدفع 30 مليون جنيه كاش مقابل بيع اللاعب للقلعة البيضاء.

واختتم كريم رمزي أن الزمالك يسعى إلى ضم اللاعب مقابل 25 مليون جنيه مع تقسيط المبلغ وهو ما يرفضه فاركو حتى الآن.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.