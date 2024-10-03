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رياضة

محمد السيد: شيكابالا "يخوف أي حد" وجوميز يصفني بـ"المجنون"

محمد السيد، فيتو
محمد السيد، فيتو

أبدى محمد السيد لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سعادته بتتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب النادي الأهلي بركلات الترجيح.

 

محمد السيد لاعب الزمالك 

وقال السيد في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع أحمد علي: "شرف لي التتويج بأول بطولة مع الزمالك.. وأتمنى تحقيق المزيد من البطولات".

وتابع: "جوميز لا يتعامل معي كأني لاعب صغير.. ويساعدني على الدخول في الأجواء سريعًا وشيكابالا وعمر جابر وعبدالله السعيد أول من نصحوني بالتعامل بهدوء في الفريق الأول".

وأضاف: "كنا في حالة تركيز وجدية استعدادًا للسوبر وحققنا ما نريد واحتساب ركلة الجزاء للأهلي سبب ازعاج لمقاعد بدلاء الزمالك".

وأردف: "شيكابالا وعبدالله السعيد طالبوا اللاعبين بعدم الالتفات لاحتساب ركلة الجزاء والتركيز في الملعب وناصر منسي لاعب كبير ومجتهد وهدفه يأتي بسبب مجهوده".

وواصل السيد تصريحاته قائلا: "الزمالك كان يستطيع الفوز على الأهلي في المباراة قبل اللجوء لركلات الجزاء.. ووجود شيكابالا في الزمالك "يخوف أي منافس" ويمنحنا الدوافع".

وأتم: "أتمنى أن أكون على قدر ثقة جوميز وأن أكون مثل عبدالله السعيد في المستقبل.. جوميز يقول لي "أنت مجنون" بسبب مراوغاتي في الملعب".

 

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

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