الزمالك يفوز على تاوباتي ويحصد المركز الخامس بمونديال أندية اليد

كرة اليد، فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك أمام فريق تاوباتي البرازيلي، بنتيجة 30-24 اليوم الخميس في إطار منافسات دور تحديد المراكز من الـ5 حتى الـ9 بكأس العالم لأندية كرة اليد المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة.

وتقدم الزمالك على تاوباتي البرازيلي 17-9 في أحداث الشوط الأول لمباراة التي تجمعهما علي الصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبذلك يحصل فريق الزمالك على المركز الخامس.

وكان الزمالك قد حقق فوزًا كبيرًا أمام كاليفورنيا إيجلز في الجولة الأولى من دور تحديد المراكز ببطولة كأس العالم للأندية.

وخاض الزمالك مباراتين في دور المجموعات، حقق الفوز في المواجهة الأولى أمام تاوباتي البرازيلي، قبل أن يخسر المواجهة الثانية أمام فيزبريم المجري.



وكان فريق رجال كرة اليد بنادى الخليج السعودى فاز على نظيره سيدنى الإسترالى بنتيجة 47-27 فى إطار اليوم الختامي لتحديد مراكز كأس العالم للأندية لكرة اليد بالعاصمة الإدارية الجديدة.