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رياضة

رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

نيمار
نيمار

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب سيد نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.

وبذلك يواصل فريق البنك الأهلي تدعيم صفوفه بالصفقات القوية بعد التعاقد مع لاعبين مميزين وكان آخرهم محمد إبراهيم لاعب سيراميكا السابق.

 

انتهت مباراة البنك الأهلي وأسوان التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلي بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.

وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.

يأتي ذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق  البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.

 

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