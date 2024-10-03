رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة
أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب سيد نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.
وبذلك يواصل فريق البنك الأهلي تدعيم صفوفه بالصفقات القوية بعد التعاقد مع لاعبين مميزين وكان آخرهم محمد إبراهيم لاعب سيراميكا السابق.
انتهت مباراة البنك الأهلي وأسوان التجريبية الودية بفوز فريق البنك الأهلي بثنائية نظيفة ضمن استعداداته للموسم الجديد.
وأحرز هدفي البنك الأهلي كل من محمد هلال وأسامة فيصل.
يأتي ذلك ضمن برنامج المباريات الودية المقررة من قبل طارق مصطفى المدير الفنى لفريق البنك الأهلى خلال فترة المعسكر المغلق ببرج العرب.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية