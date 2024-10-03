أرقام سيد نيمار مع الزمالك بعد إعارته لـ البنك الأهلي

أعلنت لجنة الكرة بنادى البنك الأهلى برئاسة اللواء أشرف نصار عن التعاقد مع اللاعب سيد نيمار لمدة موسم على سبيل الإعارة قادمًا من الزمالك.

وبذلك يواصل فريق البنك الأهلي تدعيم صفوفه بالصفقات القوية بعد التعاقد مع لاعبين مميزين وكان آخرهم محمد إبراهيم لاعب سيراميكا السابق.

وفي السطور التالية نعرض أرقام سيد نيمار مع الزمالك بعد انضمامه لصفوف فريق البنك الأهلي معارا.

سيد نيمار لاعب الزمالك

وخاض سيد نيمار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منذ تصعيده 87 مباراة بواقع 4313 دقيقة.

وسجل نيمار خلال الـ 87 مباراة هدفين وصنع 13 هدفا.

فيما شارك سيد نيمار مع الزمالك كظهير أيمن وجناح أيمن وأيسر.

الزمالك يتوج بالسوبر الإفريقي

جدير بالذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك توج ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الإفريقية.