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رياضة

الزمالك يصرف مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي في هذا الموعد

فريق الزمالك، فيتو
فريق الزمالك، فيتو

يصرف مسئولو نادي الزمالك مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وقال المصدر: إنه في حالة وصول مكافآت الفوز بالسوبر الأفريقي الأسبوع المقبل من "الكاف"، سيتم صرف مكافأة الفوز للاعبين فور وصولها من الاتحاد الأفريقي.

 

الزمالك يشارك في بطولة السوبر المحلي بالإمارات

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، سفر بعثة الأبيض إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر الجاري، استعدادًا للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويشارك الزمالك في بطولة السوبر المحلي المقرر إقامته في الإمارات، خلال الفترة من 20 وحتى 24 أكتوبر الجاري بمشاركة أندية الأهلي وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، قرر منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة 6 أيام، بعد العودة من السعودية، والتتويج بالسوبر الأفريقي.


ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته يوم السبت المقبل، استعدادًا للموسم الجديد ومباريات السوبر المحلي وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

 

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