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قيده بالحبال وأشعل النار فيه حيا.. تفاصيل جريمة قابيل وهابيل في الجيزة.. عامل نظافة يقتل شقيقه بسبب المخدرات.. وقرارات عاجلة من النيابة

تفاصيل جريمة قابيل
تفاصيل جريمة قابيل وهابيل في الجيزة

شهدت مدينة منشأة القناطر بالجيزة، جريمة قتل بشعة ارتكبها عامل نظافة  بتقييد شقيقه بالحبال وحرقه حيا،  بسكب بنزين على جسده واشعل فيه النيران لمنعه من تعاطي المواد المخدرة.

 نقل الأهالي الشاب إلى المستشفى في حالة خطرة ليرقد عدة أيام في العناية المركزة، ثم يلقى اليوم مصرعه متأثرا بالحروق في جسده. 

عامل نظافة يحرق شقيقه في منشأة القناطر 

 تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال "محمود" في عقده الرابع مبلط سيراميك مصاب بحروق بنسبة 80 % وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز.

تفاصيل التحقيق في جريمة القتل

وكشفت التحقيقات قيام شقيق المصاب عامل نظافة بتقييده بالحبال، وإضرام النيران بجسده لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة، وتم نقله الى المستشفى وإيداعه غرفة العناية المركزة لعلاجه وعقب ذلك تلقي المركز إشارة من المستشفي تفيد بوفاة المصاب متأثرًا بإصابته.

قرارات النيابة في جريمة الأشقاء 

وكلفت النيابة الطبيب الشرعي بإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، كما كلفت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة، كما استدعت شهود العيان حول الواقعة لسماع أقوالهم.

وكلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث واعداد تقرير وافي عن ما اسفرت عنه، بما يساعد في مجري التحقيق.

اعتراف المتهم بارتكاب الجريمة 

وعقب القبض علي المتهم أيد ما جاء بالتحقيقات، بارتكابه الجريمة لمنعه من شراء وتعاطي المواد المخدرة، أمرت النيابة بحبس المتهم ٤ أيام علي ذمة التحقيقات.

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عاطل يحاول قتل شقيقه في منشأة القناطر

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النيابة تعاين جثة مبرمج قفز من الطابق الخامس بالجيزة

القبض علي المتهم بالجيزة 

وكانت مباحث الجيزة، ألقت القبض على المتهم بإشعال النار بشقيقه، لتعاطيه المواد المخدرة في منشأة القناطر، وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد نقل شاب إلى المستشفى مصابا بحروق، في منشأة القناطر.

بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن شقيق المصاب وراء إشعال النار به، والتسبب في إصابته، بسبب تعاطيه المخدرات.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بصحة الاتهام المنسوب إليه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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