انتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق شقة في منشأة القناطر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق داخل شقة بمدينة منشأة القناطر بالجيزة.

حريق شقة في منشأة القناطر

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منشأة القناطر.

وعلي الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق، بدون وقوع إصابات.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى الشقة، لكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.