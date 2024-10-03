كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أوائل الفرق الدراسية ببرنامج كلية الطب البشري بمصروفات، بنظام النقاط المعتمدة للعام الجامعى ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م.

شمل التكريم عدد ٢٠ طالبا من الفرقة الأولي والثآنية بالبرنامج، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين، والدكتور احمد فتحي النحاس وكلاء الكلية والدكتور خالد عبد العال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم عواجه مدير البرنامج، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم.

جامعة سوهاج تكرم الطلاب الأوائل ببرنامج الطب بمصروفات لتفوقهم الدراسي

وهنأ النعماني الطلاب المتفوقين وحثهم علي الاستمرار في الجد والاجتهاد وتحقيق النجاح والتقدم في السنوات الدراسيه القادمه، مشيرًا إلي أن برنامج الطب بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة شهد إقبالًا كبيرًا هذا العام، حيث يعد أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلي تخريج جيل من الأطباء قادر على المنافسة في مجال العمل الطبي، ليس على المستوى المحلي فقط بل علي المستويين الإقليمي والدولي. موجهًا الشكر، لأسر الطلاب لمساندتهم لأبنائهم وتحقيق هذا التفوق.



إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل في كل فرقة في البرنامج الخاص بنسبة 30%



وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن إدارة الكلية تعملان على دعم طلاب البرنامج وتوفر كافة الخدمات الطلابية والدعم النفسى والمعنوى، وتزويد الطلاب بوسائل التعلم الحديثة التى تساعد علي نجاح العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسى.



وأوضح الدكتور محمد نصر الدين وكلية كلية الطب أنه تم تكريم الطلاب الأوائل حيث تم إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل في كل فرقة في البرنامج الخاص بالنسب التالية (الأول بنسبة ٣٠٪، الثاني بنسبة ٢٥٪، الثالث بنسبة ٢٠٪) من إجمالي قيمة رسوم النقاط المعتمدة، مهنئًا الطلاب الأوائل متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

ودعا الدكتور حاتم عواجة مديرالبرنامج الطلاب إلي الاستمرار في المثابرة والاجتهاد والتفوق للوصول إلي أقصي أهدافهم، مشيرًا إلي أنه يتم إعطاء الأحقية لطلاب البرنامج الخاص في التعيين كمعيدين بكلية الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأساسي، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلي في سنوات الدراسة مع توحيد أنظمة التقويم.