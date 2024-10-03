الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

جامعة سوهاج تكرم الطلاب الأوائل ببرنامج الطب بمصروفات لتفوقهم

جامعة سوهاج تكرم
جامعة سوهاج تكرم الطلاب الأوائل ببرنامج الطب

كرم الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أوائل الفرق الدراسية ببرنامج كلية الطب البشري بمصروفات، بنظام النقاط المعتمدة للعام الجامعى ٢٠٢٤م - ٢٠٢٥م.

  شمل التكريم عدد ٢٠ طالبا من الفرقة الأولي والثآنية بالبرنامج، وذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، والدكتور محمد نصر الدين، والدكتور احمد فتحي النحاس وكلاء الكلية والدكتور خالد عبد العال مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور حاتم عواجه مدير البرنامج، وعدد من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأولياء الأمور، وذلك بقاعة الدكتور محمود رياض بالمستشفى الجامعي القديم.

جامعة سوهاج تكرم الطلاب الأوائل ببرنامج الطب بمصروفات لتفوقهم الدراسي

 

وهنأ النعماني الطلاب المتفوقين وحثهم علي الاستمرار في الجد والاجتهاد وتحقيق النجاح والتقدم في السنوات الدراسيه القادمه،  مشيرًا إلي أن برنامج الطب بمصروفات بنظام النقاط المعتمدة شهد إقبالًا كبيرًا هذا العام، حيث يعد أحد البرامج المتميزة التي تهدف إلي تخريج جيل من الأطباء قادر على المنافسة في مجال العمل الطبي، ليس على المستوى المحلي فقط بل علي المستويين الإقليمي والدولي. موجهًا الشكر، لأسر الطلاب لمساندتهم لأبنائهم وتحقيق هذا التفوق.
 

إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل في كل فرقة في البرنامج الخاص بنسبة 30%
 

وأكد الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب أن إدارة الكلية تعملان على دعم طلاب البرنامج وتوفر كافة الخدمات الطلابية والدعم النفسى والمعنوى، وتزويد الطلاب بوسائل التعلم الحديثة التى تساعد علي نجاح العملية التعليمية وتحقيق التفوق الدراسى.
 

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين وكلية كلية الطب أنه تم تكريم الطلاب الأوائل حيث تم إعفاء الطلاب الثلاثة الأوائل في كل فرقة في البرنامج الخاص بالنسب التالية (الأول بنسبة ٣٠٪، الثاني بنسبة ٢٥٪، الثالث بنسبة ٢٠٪) من إجمالي قيمة رسوم النقاط المعتمدة، مهنئًا الطلاب الأوائل متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح.

 

ودعا الدكتور حاتم عواجة مديرالبرنامج الطلاب إلي الاستمرار في المثابرة والاجتهاد والتفوق للوصول إلي أقصي أهدافهم، مشيرًا إلي أنه يتم إعطاء الأحقية لطلاب البرنامج الخاص في التعيين كمعيدين بكلية الطب أو أطباء مقيمين بالمستشفى الجامعي بدمج ترتيبهم مع طلاب النظام الأساسي، حيث يتم ترتيب جميع الطلاب حسب المجموع الكلي في سنوات الدراسة مع توحيد أنظمة التقويم.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل المركزية بكلية الطب بتكلفة 70 مليون جنيه

طب سوهاج تنظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى ضمن مبادرة بداية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوداث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أعضاء هيئة التدريس الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج المستشفي الجامعي رئيس جامعة سوهاج طب سوهاج كلية الطب البشري عميد كلية الطب

مواد متعلقة

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل المركزية بكلية الطب بتكلفة 70 مليون جنيه

طب سوهاج تنظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى ضمن مبادرة بداية

بعد سوهاج، "شغلني" تفتتح ثاني مركز لها خلال عام لخدمة القاهرة الكبري

رئيس جامعة سوهاج يتفقد منافذ بيع المنتجات الغذائية داخل الكافتيريات

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

منوعات

المزيد

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

فاجأ زوجته على طريقة أحمد عز وصمم بدلة مرصعة بالألماظ ثمنها 20 مليون جنيه.. حكاية إسلام سعد مصمم أزياء نجوم الأهلي (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

المزيد
الجريدة الرسمية