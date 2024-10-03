الخميس 03 أكتوبر 2024
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طب سوهاج تنظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى ضمن مبادرة بداية

جانب من الموتمر,
جانب من الموتمر, فيتو

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج ان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الطب البشري نظم بالتعاون مع قسم علاج الأورام بالكلية ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى، وذلك ضمن فعاليات مبادرة بداية لتنمية وبناء الإنسان المصري تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشارك فى المبادرة الدكتور حاتم القاضى مدير مركز الأورام بسوهاج.

طب سوهاج تنظم ندوة توعوية عن الكشف المبكر لأورام وسرطان الثدى ضمن مبادرة بداية 

وقال النعماني ان الندوه استهدفت التوعية بسرطان الثدي وتقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذا المرض لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والهيكل الاداري والطالبات، وذلك إيمانًا من الجامعة بأن صحة كل مصرية تُعد جزءًا أساسيًا من أمان المجتمع واستقراره.

ارتفاع نسب الشفاء بمرض التدى بشكل سريع وأكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء 

وأوضح الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة  الجامعة ان تنظيم تلك الندوات التوعوية تساهم في الكشف المُبكر عنه  وبالتالي ارتفاع نسب الشفاء بشكل سريع، موضحًاان سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعًا بين النساء في جميع أنحاء العالم.

 

وقال الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية ان الندوه استهدفت اكثر من ٣٠٠ من كافة منتسبات الجامعة، مشيرًا الي ان الكلية تسعي الي تكثيف جهودها لرفع مستوى الوعي بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي ووسائل الوقاية منه ومعالجته بالمجان، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي.

 

وأشار الدكتور احمد فتحي النحاس وكيل الكلية الي انه حاضر بالندوة الدكتور سيد مصطفى الشندويلي رئيس قسم علاج الأورام حيث اشتملت الندوة علي عدة محاور منها  أهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي، طرق الكشف وأعراض المرض، كيفية الفحص الذاتي للثدي، عوامل الخطورة، والفرق بين الأورام الحميدة والخبيثة.

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الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بسرطان الثدي رئيس جامعة سوهاج عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نائب رئيس الجامعة

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