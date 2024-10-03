رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبنى المعامل المركزية بكلية الطب بتكلفة 70 مليون جنيه

افتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مبني المعامل المركزية الخاص بالعلوم الطبية الاساسية لطلاب كلية الطب البشري، معلنًا عن بدء العملية التعليمية والدراسية بأقسامه المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور مجدي القاضي عميد الكلية والدكتور محمد نصر الدين حمدون وكيل الكلية لشئون التعليم والدكتور احمد حاتم عمار وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور احمد فتحي وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة وعدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الكلية.

رئيس جامعة سوهاج يفتتح مبني المعامل المركزية بكلية الطب

وأكد النعماني ان إنشاء هذا المبنى وتجهيزه يأتي في إطار حرص الجامعة علي تقديم التعليم الجامعي لطلاب كلية الطب بجودة عالية بحسب المعايير والاعتماد الاكاديمي المحلي والاقليمي والدولي، والاستمرار في الارتقاء بالأداء الأكاديمي وفق خطة الجامعة الاستراتيجية، وذلك لمد سوق العمل بكوادر مدربة ومؤهلة فى المجال الطبي وقادرة على ممارسة المهنة ومواكبة التطورات السريعة في العلوم الطبية.

وعقب الافتتاح تفقد النعماني عددًا من المحاضرات واطمأن على انتظام سير العملية التعليمية خلال جولته بالمبني، كما اطمأن علي جاهزية المعامل لتدريب الطلاب عمليًا وتأهيلهم وصقل مهاراتهم وخبراتهم ليكونوا قادرين على التعامل مع المرضى وتخفيف آلامهم في المستقبل.

وثمن الدكتور مجدي القاضي جهود إدارة الجامعة في متابعة عملية تحديث وتجهيز المعامل وفق أحدث المواصفات، وبما يلبي احتياجات العملية التعليمية والبحثية في كلية الطب، مؤكدًا على تظافر الجهود بالكلية من قبل الجميع لاستكمال المبني وتجهيزه بأقرب وقت، مشيرًا الي ان هذا المبني يضم ١٦ معمل لخدمة العملية التعليميةبالاقسام الاساسية بكلية الطب، مما يساهم في استيعاب دفعات طلاب البرنامج العام والبرنامج الخاص، حيث تم تصميم المبني طبقًا لمعايير المباني التعليمية الجامعية وتم انشاؤه بتكلفة ٧٠ مليون جنيه.

وأوضح الدكتور محمد نصر الدين ان مبني المعامل المركزية سوف يساهم في تعزيز البيئة التعليمية المناسبة لطلاب الكلية، وتزويدهم بالمهارات اللازمة، حيث تم انشاء المبنى علي مساحة ١٨٠٠متر مربع داخل الحرم الجامعي، ويسع ١٠٠٠ طالب، ويتكون من دور ارضي وخمس ادوار علوية، تحتوي علي ١٦ معمل مختلف المساحات وقاعتين امتحانات، بالاضافة الي خدمات انتظار الطلاب وغيرها من الخدمات التعليمية.