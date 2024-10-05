السبت 05 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

لجان الشيوخ تجهز خطتها بعد التشكيل، وهذه ضوابط عملها

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

انتخب أعضاء مجلس الشيوخ، هيئات مكاتب 14 لجنة نوعية، لتباشر اللجان أعمالها مع انطلاق دور الانعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

 

اللجان النوعية بالشيوخ تجهز خطة العمل 

ومن المقرر أن تقوم كل لجنة نوعية بإعداد خطة عملها خلال الفترة المقبلة، في حدود اختصاصها.

 

وضع خطة عمل اللجان النوعية

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، ضوابط عمل اللجان النوعية، حيث تنص المادة 60 على:  تحدد اللجان فى بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التى تدخل فى نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التى تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

اللجان النوعية دراسة الموضوعات المحالة إليها

وتنص المادة 61 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: بمراعاة حكم المادة (67) من هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية دراسة ما يحال إليها من مشروعات القوانين، أو غيرها من الموضوعات التى تدخل فى نطاق اختصاصها، وغير ذلك من المسائل التى يقرر المجلس أو رئيسه إحالتها إليها، وفقا لأحكام هذه اللائحة.

 

وتنص المادة 62 على: تتقصى كل لجنة من اللجان النوعية آثار تطبيق القوانين التى تمس مصالح المواطنين الأساسية والمتعلقة بنطاق اختصاصها، كما تدرس الأثر التشريعي لهذه القوانين، وتبحث مدى اتفاق القرارات المنفذة لها مع أهداف القانون، وعليها أن تقدم تقريرا إلى رئيس المجلس بنتائج متابعتها والاقتراحات التى تراها فى هذا الشأن، ولمكتب المجلس أن يستطلع رأى اللجنة العامة فى هذه التقارير لاتخاذ الإجراءات المناسبة فى شأنها.

 

اختصاصات اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

كما تنص المادة 63 على: تتابع كل لجنة من اللجان النوعية فى حدود اختصاصها ما تتضمنه بيانات الوزراء فى المجلس أو أمامها أو فى الصحف ووسائل الإعلام من وعود وبرامج، وكذلك التوصيات التى صدرت عنها أو صدرت عن المجلس، وتقدم تقارير إلى رئيس المجلس تضمنها المدى الذى وصل إليه تنفيذ كل من هذه الوعود والتوصيات، ولمكتب المجلس أن يعرض هذه التقارير على المجلس.

 

فيما تنص المادة 64 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على:  للجنة أن تطلب من رئيس المجلس الاجتماع بالوزير المختص بأى من المسائل الداخلة في نطاق عملها، للاستماع إلى ما يدلى به من إيضاحات أو غير ذلك من المعلومات والبيانات المتعلقة بالمسائل المذكورة.

 

وتحيط اللجنة رئيس المجلس علمًا بما يجرى في هذه الاجتماعات، ويجوز لرئيس المجلس تكليف اللجنة بإعداد تقرير عنها لعرضه على المجلس.

 

إجراءات عمل اللجان النوعية

كما نظمت اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إدارة أعمال اللجان النوعية والإشراف عليها، حيث تنص المادة 65 على: يشرف رئيس اللجنة على أعمالها وعلى العاملين بأمانتها، ويتولى إدارة جلساتها، ويحافظ على النظام داخلها، ويحل محله عند غيابه أكبر الوكيلين سنًّا.

 

ويتولى أمين سر اللجنة معاونة رئيسها فى الإشراف على أمانتها التي تشكل من أمين اللجنة، وعدد كاف من الباحثين، وغيرهم من العاملين بالأمانة العامة للمجلس.

 

وإذا غاب أمين السر اختارت اللجنة من يقوم مقامه بصفة مؤقتة من بين أعضائها.

 

كما تنص المادة 66 من اللائحة على: يضع مكتب اللجنة جدول أعمالها بناء على اقتراح رئيسها، وتنعقد اللجنة بناء على دعوة منه.

 

 

 ويراعى فى تحديد مواعيد انعقاد اللجان قربها من مواعيد انعقاد جلسات المجلس وعدم تعارضها معها، إلا فى الأحوال العاجلة التي تقتضي ذلك، وبموافقة رئيس المجلس.

 

 وفيما عدا الحالات العاجلة، يجب أن توجه الدعوة لانعقاد اللجنة قبل الموعد المحدد للانعقاد بثمان وأربعين ساعة على الأقل، كما يجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الجلسة.

 

 وتستمر اللجان فيما بين مواعيد جلسات المجلس فى مباشرة نشاطها لإنجاز ما لديها من أعمال، ولرئيس المجلس دعوتها للانعقاد فيما بين أدوار الانعقاد، إذا رأى محلًّا لذلك أو بناء على طلب الحكومة.

 

كما تنص المادة 67 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: للجنة أن تعترض على إحالة موضوع ترى أنه يدخل فى اختصاصها إلى لجنة أخرى، أو على إحالة موضوع إلى اللجنة ترى أنه لا يدخل فى اختصاصها.

 

 ويقدم الاعتراض من رئيس اللجنة إلى رئيس المجلس. ويعرض الرئيس الأمر على مكتب المجلس قبل إحالته إلى المجلس، ويصدر المجلس قراره فى ذلك دون مناقشة، بناء على ما يعرضه الرئيس.

 

كما تنص المادة 68 على: للجنة عند بحث موضوع معروض عليها أن تحيله كله أو بعضه إلى عضو أو أكثر من أعضائها، أو أن تشكل لجنة فرعية من بينهم لدراسته وتقديم تقرير لها عنه.

 

وللجنة أن تستعين فى عملها بالمستشارين والمتخصصين وغيرهم من الخبراء الذين تقرر ضرورة الاستعانة بهم.

 

ونصت المادة 69 من اللائحة على: يجوز للجنة، بموافقة رئيس المجلس، أن تدرس الجوانب الداخلة فى اختصاصها فى موضوع أحيل إلى لجنة أخرى، وأن تخطر هذه اللجنة بنتيجة دراستها.

 

 ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس اللجنة إبداء رأيها فى تقرير معروض على المجلس من لجنة أخرى خلال المناقشة العامة بالجلسة، وللمجلس أن يقرر ما يراه فى هذا الشأن.

 

وتنص أيضا المادة 70 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: يجوز بموافقة رئيس المجلس، أن تطلب اللجنة المختصة من إحدى لجان المجلس الأخرى إبداء رأيها للاستئناس به فى موضوع معروض عليها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الشيوخ اللجان اللجان النوعية اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ اللائحة الداخلية

مواد متعلقة

التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس

رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر العظيم

رئيس الشيوخ يعلن عدم تلقي اعتراضات على قوائم تشكيل اللجان النوعية بدور الانعقاد الخامس

رئيس الشيوخ يرفع الجلسة، ويدعو الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

الأكثر قراءة

أسرة كاملة ومن المنيا، صور وأسماء الضحايا المصريين بعد إطلاق الجيش المكسيكي النار عليهم

حقيقة وفاة الإعلامي جورج قرداحي في الغارات الإسرائيلية على لبنان

قفزة لـ فول الغلابة وعودة جنون السكر، ارتفاع أسعار 10 سلع رئيسية بالأسواق

رد فعل أحمد قندوسي على قرار الأهلي بإحالته للتحقيق

مواعيد مباريات اليوم 5- 10- 2024 والقنوات الناقلة، أبرزها مواجهات السبت العظيم بالدوري الإنجليزي

بزيادة تصل لـ 23.5 جنيه، ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء "البتلو" في الأسواق

لأول مرة منذ اندلاع الحرب، الجيش الإسرائيلي يستهدف طرابلس شمالي لبنان (فيديو)

الكشف بـ 300 جنيه، القبض على طبيبة تدير عيادة جلدية داخل صيدلية في سوهاج

منوعات

المزيد

اكتشاف نوع جديد من الأسماك شرقي الصين

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الجمعة 4-10-2024

أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم السبت 5-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 5 - 10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية