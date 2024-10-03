رئيس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسى بذكرى نصر أكتوبر العظيم

بعث المستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر العظيم.

جاء نص برقية التهنئة كالتالى:

فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى

رئيس الجمهورية

يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء مجلس الشيوخ أن نرفع إلى فخامتكم أصدق التهانى، بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر المجيد، داعيًا الله العلى القدير أن تتواصل انتصارات مصر بشعبها العظيم ومؤسساتها الوطنية على الأصعدة كافة، مستلهمين ذكرى أكتوبر المجيدة، تلك الملحمة الخالدة التي ردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة، وجسدت بطولة القوات المسلحة وقدرتها على حماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطنى.

وانتهز هذه المناسبة الوطنية لأؤكد لفخامتكم على وقوفنا جميعًا خلف قيادتكم الحكيمة من أجل رفعة مصر؛ حفظها الله وطنًا آمنًا، وشعبًا عزيزًا.