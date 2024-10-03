التشكيل الكامل للجان النوعية بمجلس الشيوخ بدور الانعقاد الخامس

أسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.

نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وجاءت نتيجة الانتخابات التي دعا إليها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على النحو التالي:

1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية:

- محمد حسام رئيسًا.

- عصام هلال عفيفيى وكيلًا.

- محمد شوقى عبد العال وكيلًا.

- فرج فتحى أمين سر.

نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار:

- هانى سرى الدين رئيسًا.

- جمال عبد الحليم وكيلًا.

- ياسر زكى وكيلًا.

- أكمل نجاتى أمين سر.

3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية:

- حازم عمر رئيسًا.

- سماء سليمان وكيلًا.

- عبد الحكيم السادات "عفت السادات" وكيلًا.

- عايدة نصيف أمانة السر.

نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

4- لجنة الدفاع والأمن القومي:

- اللواء أسامة كامل منتصر رئيسًا.

- اللواء طارق نصير وكيلًا.

- اللواء محمد جاد وكيلًا.

- اللواء خالد فوزى أمين سر.

5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة:

- محمد حلاوة رئيسًا

- محمد المنزلاوى وكيلًا

- تيسير مطر وكيلًا.

- أحمد الجندى أمين سر.

نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة:

- مجدي سليم رئيسًا.

- عبد المجيد الأشقر وكيلًا.

- عمرو عزت وكيلًا.

- نهى أحمد فتحى أمين سر.

7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل:

- خالد محمد سعيد رئيسًا.

- فايز إبراهيم محمد وكيلًا.

- أكمل الله فريد وكيلًا.

- أحمد صبور أمين سر.

8- لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات:

- نبيل دعبس رئيسًا.

- أحمد البدرى وكيلًا.

- راندا مصطفى وكيلًا.

- ناجح جلال أمين السر.

9- لجنة الشباب والرياضة:

- أحمد أبو هشيمة رئيسًا.

- شريف فرج الجابرى وكيلًا.

- أحمد دياب وكيلًا.

- محمد عمارة أمين سر.

10- لجنة الصحة والسكان:

- حسين خضر رئيسًا.

- سلوى الحداد وكيلًا.

- عمرو حسين محمد حجاب وكيلًا.

- أسامة فهيم منصور أمين سر.

11- لجنة الزراعة والري:

- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلى رئيسًا.

- جمال أبو الفتوح وكيلًا.

- محمد السباعى وكيلًا.

- عمرو أبو السعود أمين سر.

12- لجنة حقوق الإنسان:

- محمد هيبة رئيسًا.

- أبو الفتوح محمد وكيلًا.

- محمد مجدى فريد وكيلًا.

- رشا نصر أمين سر.

13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام

- محمود مسلم رئيسًا.

- سهير عبد السلام وكيلًا.

- سها سعيد وكيلًا.

- محمود القط أمين سر.

14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف:

- يوسف السيد رئيسًا.

- محمد سليم وكيلًا.

- نادر سليم نسيم وكيلًا.

- خضرة سالم أمين سر.