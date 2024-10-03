رئيس الشيوخ يرفع الجلسة، ويدعو الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية

دعا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الأعضاء لانتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بوقاع رئيس ووكيلين وأمينا للسر لكل لجنة من إجمالي 24 لجنة نوعية.

انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية

جاء ذلك بعدما أعلن رئيس الشيوخ، عدم تلقي أي اعتراضات من النواب على تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية بمجلس.

إعلان تشكيل القوائم النهائية للجان النوعية

ورفع رئيس الشيوخ، الجلسة العامة على أن يعود بعد قليل، لإعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية.

ضوابط تشكيل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

ومن الجدير بالذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، نظمت ضوابط تشكيل اللجان النوعية.

وتنص المادة 39 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها.

وتنص المادة 40 على: يتلقى رئيس المجلس فى بداية كل دور انعقاد عادى فى الموعد الذى يحدده، طلبات الأعضاء بالترشيح لعضوية اللجان.

مراعاة التخصص في تشكيل اللجان النوعية

ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات مراعيا التخصص واختصاصات اللجان قدر الإمكان.

كما تنص المادة 41 على: يجب أن يشترك العضو فى إحدى لجان المجلس النوعية.

فيما تنص المادة 42 على ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية: يعلن مكتب المجلس قوائم الترشح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو تقديم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها.

ويعرض الرئيس على المجلس القوائم طبقا لما انتهى إليه المكتب، بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتعتبر هذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها دون مناقشة.

ضوابط انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وتنص المادة 43 على: تنتخب كل لجنة، فى أقرب وقت ممكن، فى بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيسا ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات الترشح كتابة إلى رئيس المجلس خلال الفترة التى يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الطلبات الأعضاء المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشح لمناصب مكاتب اللجان.

وإذا لم يتقدم للترشح أحد غير العدد المطلوب أعلن انتخاب المرشحين بالتزكية.

ويعلن رئيس المجلس نتيجة انتخابات مكاتب اللجان، ويبلغها إلى الوزراء الذين تدخل أعمال وزاراتهم فى اختصاصات اللجنة.

تشكيل اللجان النوعية

ومن الجدير بالذكر أن أن مجلس الشيوخ يضم 14 لجنة نوعية، وهو ما أكدت عليه المادة 38 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ والتي تنص على: تنشأ بالمجلس اللجان النوعية الآتية:

1. لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

2. لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار.

3. لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية.

4 لجنة الدفاع والأمن القومى.

5 لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6 لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة.

7. لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل.

8. لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

9. لجنة الشباب والرياضة.

10. لجنة الصحة والسكان.

11. لجنة الزراعة والرى والموارد المائية.

12. لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعى.

13. لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام.

14. لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

وتعاون هذه اللجان المجلس فى ممارسة اختصاصاته.