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جامعة بنها تشارك فى ملتقى تحالف الموسيقى والكورال

جامعة بنها، فيتو
جامعة بنها، فيتو

شارك الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها تشارك فى الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال بجامعة عين شمس  ، والدكتورة جيهان عبد الهادي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، فى فعاليات الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة الكبرى للموسيقى والكورال والذى استضافته جامعة عين شمس مساء أمس بمشاركة جامعات القاهرة وبنها وحلوان وذلك بمشاركة عددا من رؤساء الجامعات  والدكتور كريم همام مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للأنشطة الطلابية، والفنان طارق الدسوقي والفنان محمد ثروت.

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جامعة بنها تشارك الملتقى القمي الأول لتحالف جامعات القاهرة

وخلال الحفل قدم فريق جامعة بنها عدد من الفقرات الفنية الجماعية والفردية، بالإضافة إلى تقديم عددا من الأغاني الوطنية.
من جانبه أشاد رئيس جامعة بنها بأداء طلاب جامعة بنها وما يقدموه من فقرات فنية تعكس مدى روح التعاون والإبداع بين الطلاب.
وفى نهاية الحفل كرم رئيس جامعة عين شمس ومرافقوه الفرق المشاركة وتم تقديم الدروع لرؤساء الجامعات المشاركة فى الملتقى.

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