بث مباشر لإحياء الذكرى 51 على نصر أكتوبر، أغان وطنية وعروض فنية بالقليوبية (فيديو)

عرضت فيتو في بث مباشر احتفالات محافظة القليوبية بذكري نصر أكتوبر تحت عنوان "لإحياء الذكرى 51 على نصر أكتوبر.. أغاني وطنية وعروض فنية في احتفالات القليوبية من هيئة الشبان العالمية".

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احتفالات ذكرى أكتوبر بالقليوبية

تضمن البث مشاركة المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية والدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها في احتفالية كبرى نظمتها مجمع مدارس الشبان العالمية ببنها، وذلك بمناسبة الذكرى الـ[51] لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة والتي شملت عروض فنية وأغاني وطنية منها تعيشي يابلدي وعاش، فقرة مسرحية بعنوان مناضلات الظل وعروض أخرى.

حضر الاحتفالية الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد واللواء أركان حرب مهندس أسامة الجمال الخبير العسكري والعقيد أ.ح محمد طلبة المستشار العسكري والمستشار مسعد عبد المقصود رئيس هيئة قضايا الدولة السابق والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والأستاذة أميمة رفعت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي والدكتورة لمياء عطية وكيل وزارة الطب البيطري واللواء طارق ماهر رئيس مدينة بنها في ضيافة مصطفى فرج الممثل القانوني لمدارس الشبان العالمية وعدد كبير من القيادات الشعبية والتنفيذية والشباب، حيث تضمنت فقرات متنوعة من الأناشيد الوطنية والعروض الفنية والمسرحيات التي تجسد روح البطولة والتضحية التي قدمها أبطال حرب أكتوبر.

وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بدور القوات المسلحة المصرية والشعب المصري العظيم في تحقيق هذا الانتصار التاريخي، مؤكدًا أهمية الاحتفال بهذه المناسبة العظيمة لتجديد العهد على مواصلة مسيرة البناء والتنمية.

كما أكد المحافظ على أهمية غرس قيم الوطنية والانتماء لدى الشباب، وتذكيرهم بتضحيات الأجيال السابقة، وحثهم على العمل الجاد لبناء مستقبل مشرق لمصر.

وتضمنت فقرات الاحتفالية محاضرة ألقاها اللواء أركان حرب أسامة الجمال الخبير العسكري تحدث فيها للطلاب عن انتصارات حرب أكتوبر وما قدمه الجيش المصري من ملحمات وطنية حتي استعادت سيناء كاملة، مشيرا أن العدو أدرك أن الانتصار على مصر من خلال الحرب العسكرية غير ممكن، فأعدوا لذلك الدراسات ثم حاولوا استهداف الأجيال التالية لجيل أكتوبر بحروب الوعي وتغييب عقول الشباب، لكن جيشنا المصري كان يعلم بكل تلك المخططات، وأبطالها بالعمل والعزيمة والإصرار على النصر في كل المجالات، فرفعت روح الولاء والانتماء لدى المواطنين وانطلقت في تنفيذ مشروعات تطوير البنية التحتية والمشروعات التنموية التي تكفل للمواطن الحياة الكريم.