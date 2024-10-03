طرح الفيديو التشويقي الأول لفيلم "BOGOTA" الكوري (فيديو)

طُرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم العصابات والجريمة BOGOTA بطولة الممثل Song Joong Ki والممثل Lee Hee Jun منذ ساعات قليلة، وأتي ذلك بعد عرضه فى مهرجان بوسان السينمائي الدولي مساء أمس، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد طرحه ببدور العرض حتي الأن.

كان من المقرر عرض فيلم “Bogota” فى 2022 ولكن بسبب التأخيرات المتكرر في التصوير بسبب الوضع الوبائي العالمي كورونا في عام 2021 تم تأجيله، فبعد مرور عامين تقريبًا على بدء الإنتاج، تم التأكيد على أن الفيلم قد اختتم جدول تصويره الطويل، ومنذ ذلك الحين، ينتظر عشاق النجوم بفارغ الصبر تجربة السرد المثير للفيلم.

Bogota: City of the Lost هو فيلم جريمة وإثارة يصور قصة مجموعة من الشباب الذين يحاولون بناء حياتهم في التسعينيات.

وتقع أحداث الفيلم في مدينة بوغوتا، عاصمة كولومبيا، ويتتبع عن كثب غوك هي، فتاة تبلغ من العمر 19 عامًا تستقر في قلب أمريكا الجنوبية مع عائلتها في التسعينيات، وبينما يرفض فكرة العيش من اليد إلى الفم، فإنه يغامر بدخول عالم الأعمال، ويكافح من أجل كسب لقمة العيش، فيسلط الفيلم الضوء على رحلة Guk Hee والتغيرات الهائلة التي واجهها في حياته على مدى عقود عديدة.