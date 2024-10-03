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ثقافة وفنون

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

JOKER 2، فيتو
JOKER 2، فيتو

 Joker 2، ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن خبراء السينما، يتوقعون أن يحقق فيلم، الجوكر 2 "Joker: Folie à Deux"، إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار على مستوى العالم.

وبهذا التوقع، سيحقق فيلم  Joker: Folie à Deux"، إيرادات افتتاحية، أقل بمقدار 100 مليون دولار من الإيرادات الافتتاحية للجزء الأول من الفيلم.

يذكر أن ميزانية فيلم Joker: Folie à Deux"، بلغت 200 مليون دولار، أي ما يقرب من أربعة أضعاف ميزانية الجزء الأول.

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العرض العالمي لفيلم Joker Folie A Deux

وأقيم العرض العالمي الأول  لفيلم Joker Folie A Deux، ضمن فعاليات الدورة ٨١، من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، وسط تغطية إعلامية كبيرة، كونه من أهم أفلام المهرجان.

فيلم Joker 2،   بطولة الممثلين الحائزين على الأوسكار، خواكين فينيكس، وليدي جاجا.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم Joker، والذي صدر  عام 2019، عُرض للمرة الأولى أيضا، في مهرجان فينيسيا السينمائي، وحصد ثلاث جوائز منها الأسد الذهبي، كأفضل فيلم، وأفضل موسيقى أصلية.

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