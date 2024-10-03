وكيل تعليم الدقهلية يشهد ندوة "خطة التعليم بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة"

شهد ناصر شعبان وكيل تعليم الدقهلية ندوة بعنوان “خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥” بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "محاور وأولويات، وذلك تحت رعاية محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

وحضر وكيل وزارة التربية والتعليم ندوة بعنوان "خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥ بالأجندة الوطنية للتنمية المستدامة “محاور وأولويات”.

وتمت فعالياتها بقاعة الاجتماعات بمدرسة المنصورة المتميزة ٢ الرسمية للغات وقد حاضر في الندوة الدكتور حسام الدين مصطفي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي بالمديرية وقد تناولت الندوة ثلاثة محاور وهي: الإتاحة الشاملة العادلة في التعليم لجميع الفئات، والجودة والتميز في التعليم وفقًا لمعايير التنافسية العالمية، والاستدامة والتعلم مدى الحياة .



أهداف الخطة بناء المواطن المصري والتنمية الاقتصادية

وأوضح شعبان أنه من أهم أهداف الخطة بناء المواطن المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وكذلك تحسين مستوى المعيشة للشعب المصري والنهوض بمستويات التشغيل ويأتي الحفاظ علي الأمن القومي وسياسات مصر الخارجية كأحد أهم الأهداف التي ترمي إليها الخطة.

كما ألقى الدكتور حسام الدين مصطفي الضوء علي تصميم بطاقة الأداء المتوازن وتحليل بيستل كأدوات مستخدمة في رصد مخرجات تنفيذ الخطة.

ودعا وكيل الوزارة الجميع إلى بذل الجهد لتحقيق أهداف الخطة مشيرا إلى أن النهوض بالتعليم هو أساس وجزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة التي تسعى القيادة السياسية إلى تحقيقها.