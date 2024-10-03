الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

انتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن كرتون نشب به حريق في المرج

حريق مخزن، فيتو
حريق مخزن، فيتو

أمرت نيابة المرج بانتداب المعمل الجنائي لمعاينة مخزن كرتون نشب به حريق في منطقة المرج دون وقوع إصابات لبيان الأسباب وحصر التلفيات والخسائر، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة. 


البداية عندما تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق نشب في مخزن كرتون بمنطقة المرج، دون وقوع إصابات.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغًا يفيد باندلاع حريق في مخزن للكرتون كائن بالطابق الارضي باحد العقارات بمنطقة المرج.


وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى محل البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


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