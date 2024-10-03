محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

دوري أبطال أوروبا ، كشف محمد صلاح نجم ليفربول، عن الفارق بين يورجن كلوب المدير الفني السابق للريدز، وأرني سلوت المدرب الحالي للفريق، عقب الانتصار على بولونيا الإيطالي، مساء أمس الأربعاء، بنتيجة (2-0) ضمن منافسات الدور الأول لدوري أبطال أوروبا.

تصريحات محمد صلاح



وقال صلاح، خلال تصريحاته لشبكة "بي إن سبورتس" عقب المباراة: "نعم طريقة اللعب مختلفة قليلا، واللاعبون يتأقلمون حاليا مع الطريقة الجديدة، لأن سلوت يقوم بالتغيير على حسب المباراة".

وأضاف: "كلوب كانت طريقته ثابتة، ويحاول فرضها على أي فريق نواجهه عكس سلوت، والحمد لله نسير بشكل جيد في البريميرليج ودوري الأبطال ونتمنى أن تستمر النتائج بهذا الشكل".



وتابع "دائما مواجهة الفرق الإيطالية تكون صعبة، لكننا نجحنا في تحقيق الانتصار، وواجهنا صعوبات في بعض الأوقات ضدهم".

وعن تسجيله لهدف وصناعة آخر، علق: "أتمنى أن تسير الأمور هكذا، والأهم هو فوز الفريق، وأكون سعيدا أكثر بمساعدة الفريق".