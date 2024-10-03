الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

محمد صلاح, فيتو
محمد صلاح, فيتو

قام نادي ليفربول الإنجليزي بوضع صورة محمد صلاح على الغلاف الرئيسي لصفحة النادي الرسمية باللغة العربية على فيسبوك بعد أرقامه الاستثنائية مع النادي عقب مباراة بولونيا. 

وقرر نادي ليفربول وضع صورة محمد صلاح علي الغلاف الرئيسي للصفحة الرسمية للنادي على فيس بوك. 

وكان نادي ليفربول الإنجليزي حرص على الاحتفال بإنجاز محمد صلاح نجم الريدز بعد تسجيله هدفا أمام بولونيا في دوري أبطال أوروبا في المباراة التي حسمها ليفربول لصالحه 2-0 بملعب آنفيلد.

وأصبح محمد صلاح  أول لاعب في تاريخ الريدز يسجل في 5 مباريات متتالية في ملعب آنفيلد بدوري  أبطال أوروبا.

وكتب ليفربول عبر صفحته على فيس بوك مستشهدا بكلمات للشاعر الكبير نزار قباني تعليقا على إنجاز الملك المصري: "الصمت في حرم الجمال جمال". 

 

وقاد الفرعون المصري محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق فوزه الثاني تواليًا في دوري أبطال أوروبا بإسقاطه ضيفه بولونيا بهدفين دون رد أمس الأربعاء، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري.

أهداف مباراة ليفربول وبولونيا بدوري أبطال أوروبا


وصنع صلاح الهدف الأول لزميله أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة 11، حيث أرسل المصري كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ليكملها الأرجنتيني بلمسة واحدة داخل الشباك.

هدف محمد صلاح في بولونيا

وفي الدقيقة 75، سجل صلاح الهدف الثاني، بعدما توغل بالكرة من الجانب الأيمن حتى اقتحم منطقة الجزاء، موجها تسديدة مركزة استقرت على إثرها الكرة في أقصى الزاوية اليمنى لحارس مرمى بولونيا، الذي ارتمى في اتجاه الكرة دون أن ينجح في إبعادها. 

ورفع ليفربول رصيده إلى ست نقاط، محققًا العلامة الكاملة حتى الآن، في المركز الخامس بجدول ترتيب دوري الأبطال، في حين تجمد رصيد بولونيا عند نقطة واحدة في المركز الـ27.

وكان ليفربول، افتتح مشواره في النسخة الحالية للبطولة القارية بالفوز 3-1 على مضيفه ميلان الإيطالي في الجولة الافتتاحية لمرحلة الدوري التي شهدت سقوط بولونيا في فخ التعادل السلبي مع ضيفه شاختيور دونيتسك.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولى، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث في النظام القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

ليفربول محمد صلاح بولونيا دوري ابطال اوروبا المصري محمد صلاح مباراة ليفربول وبولونيا

مواد متعلقة

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

محمد صلاح يوضح الفارق بين كلوب وسلوت في طريقة لعب ليفربول

الأكثر قراءة

قصة طرح شهادة استثمار ذات العائد 35 % من بنك الإسكندرية 2024

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

"الخوف دفعني للقفز من السيارة"، أقوال سيدة حاول سائق التحرش بها في الشروق

ليفربول يفاجئ محمد صلاح بهذا القرار على صفحة النادي الرسمية

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

الجريدة الرسمية تنشر 11 قرارًا لرئيس الوزراء

ليفربول يشيد بالإنجاز التاريخي لـ محمد صلاح: الصمت في حرم الجمال جمال

جمعنا معلومات حساسة للغاية، الحرس الثورى الإيرانى يعلن تجهيز مفاجأة لإسرائيل

منوعات

المزيد

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

صدق أو لا تصدق، تأثير فيروس كورونا يصل إلى القمر، ماذا وجد العلماء؟

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، عَمْرو بن سَلِمة، "أمَّ قومه وهو طفل"

المزيد
الجريدة الرسمية