الخميس 03 أكتوبر 2024
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محافظات

مدير مدرسة يعتدي على طالب بالغربية ويتسبب في تبوله لا إراديًا

اعتداء مدير المدرسة
اعتداء مدير المدرسة على أحد الطلاب

شهدت مدرسة “ع” التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية حادثة اعتداء من قبل مدير المدرسة على أحد الطلاب، ما أدى إلى إصابة الطالب “ع م” بنزيف في الأنف. 

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وتسببت الحادثة في حالة من الغضب بين أولياء الأمور وطالب “م ع” والد الطفل بضرورة فتح تحقيق فوري وعاجل لمعرفة ملابسات الواقعة.

وقال والد الطفل إن نجله فوجئ بقيام مدير المدرسة بضربه على وجهه بقوة مما أدخله في حالة من الخوف الشديد وأوضح أنه تعرض لضرب مبرح متواصل لدرجة أنه تبول على نفسه من شدة الخوف والعنف.

وأعرب والد الطفل عن استنكاره لما جرى، مطالبا بضرورة محاسبة المتسبب بالواقعة وتحسين التعامل بين إدارة المدرسة والطلاب، والعمل على بناء جسور من الثقة والاحترام المتبادل.

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