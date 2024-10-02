الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة ألبان بـ الغربية

اسعاف، فيتو
اسعاف، فيتو

لقيت طفلة مصرعها أسفل عجلات سيارة ألبان بقرية بلكيم دائرة مركز السنطة في محافظة الغربية أثناء رجوعها للخلف.

تخلى عنها أهلها وحرستها القطط، العثور على رضيعة وسط القمامة في الغربية

كان بيركب ستارة بلكونة، سقوط شاب من الطابق الثاني في طنطا

 تلقت الأجهزة الأمنية بالغربية إخطارا بورود إشارة من المستشفى العام باستقبال  طفلة عمرها عامان "جثة هامدة" وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.. وبالانتقال والفحص تبين مصرع طفلة أسفل عجلات سيارة تنقل ألبانا بقرية بلكيم 

 

انتشال جثة عامل غرق بترعة الإبراهيمية في سوهاج

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن سوهاج من انتشال جثة “عامل” توفي غرقًا بترعة الإبراهيمية بمركز المنشاة، حيث نقلت الجثة إلى المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة، وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.  

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز شرطة المنشاة بغرق المدعو عمرو خ ا ا - 18 سنةـ عامل ومقيم بندر المنشاة.

 

وبالانتقال والفحص تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها  وتم نقلها لمشرحة مستشفى المنشأة المركزي. 

 

وخلال التحقيقات أفاد والد المتوفى خالد ا ا ع- 54 سنة، عامل، وشقيق الواقعة محمد خ ا ا - 20 سنة، عامل ومقيمان بذات الناحية أثناء، قيام المذكور بالاستحمام بالترعة المشار إليها ولعدم إجادته السباحة جرفه التيار وتوفـي غرقًا ولم يتهما أحدًا بالتسبب فـي ذلك، ونفيا الشبهة الجنائية.  

 

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة "إسفكسيا الغرق"، تحرر المحضر اللازم وتقرر دفن الجثة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

تخلى عنها أهلها وحرستها القطط، العثور على رضيعة وسط القمامة في الغربية

كان بيركب ستارة بلكونة، سقوط شاب من الطابق الثاني في طنطا

حريق هائل يلتهم 3 أكشاك بمدخل مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا (فيديو)

حكاية مستريحة طنطا، استولت على 200 مليون جنيه من المواطنين بحجة التجارة في الملابس

الأكثر قراءة

البحوث الفلكية تكشف حقيقة وقوع زلزال بجنوب القاهرة

خبير اقتصادي يكشف تأثير قرار جوجل بالدفع بـ الجنيه لـ صناع المحتوى

سبب إعلان جوجل إرسال الدفعات لصناع المحتوى المصريين بالجنيه بدلا من الدولار وموعد التطبيق

بعد إعلان اعتزالها، منى جبر: "لو اتعرض عليا مال الدنيا مش هرجع للفن تاني"

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

حقيقة طلب محمد صلاح عدم السفر مع منتخب مصر إلى موريتانيا

مع انتهاء موسم الأصناف الرئيسية، تعرف على أسعار المانجو بالأسواق

خبير: إسرائيل تخفي الخسائر التي تعرضت لها في الهجوم الإيراني

منوعات

المزيد

الإعصار هيلين يتسبب في انقطاع الكهرباء عن 1.3 مليون شخص بأمريكا

يأكل بإفراط، قط يفقد القدرة على المشى بسبب وزنه الزائد (فيديو)

دراسة تحذر من اتخاذ قرارات مصيرية قبل النوم لعدة أسباب

ضربة صغيرة على الرأس بإمكانها تحويلك لمجرم، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأربعاء بالسوق المحلية

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الأربعاء 2/ 10/ 2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 2/10/2024

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات كأس السوبر المصري في أبو ظبي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم السيف في المنام وعلاقته بالانتصار على الاعداء

الهواري: الإسلام دين الإنسانية بامتياز والأزهر حوّلها إلى صيغ عملية

شباب حول الرسول، "عمير بن سعد، برأه الله في القرآن"

المزيد
الجريدة الرسمية