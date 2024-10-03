عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

أعلن عالم الفلك الروسي ليونيد يلينين، أن الكويكب 2024 PT5 سيبقى في مدار حول الأرض وسيقترب منها بين فترة وأخرى، وهذا ما سيحصل قبل نهاية العام الجاري.

ووفقا له، تؤكد حسابات العلماء أنه من المفترض أن يدور الكويكب مؤقتا في مدار الأرض. وهذا صحيح.

ويقول: "تبدو حركة الكويكب حول الأرض وكأنها تمر بالأرض ومن ثم يدور 180 درجة ويعود أدراجه. لذلك في فترة رأس السنة سيحلق على مسافة عدة ملايين من الكيلومترات من الأرض. أي أنه لا يشكل أي خطورة عليها".

دراسة الكويكب باستخدام الرادار

ويشير، إلى أنه في بداية يناير المقبل سيدرس العلماء هذا الكويكب باستخدام الرادار، وحينها سيتمكنون من رؤية مظهره الخارجي.

ووفقا له، سيحلق الكويكب بالاتجاه المعاكس، لأنه حلق بالقرب من الأرض بسرعة بطيئة نسبيا، لأن الأرض أبطأت سرعته، محاولة وضعه في مدارها. وقد تمكنت من ذلك، ولكن حصل هذا خارج حدود تأثير الجاذبية.

تأثير الجاذبية على الكويكب

ويقول: "إذا كانت الأرض قد فعلت ذلك داخل حدود تأثير الجاذبية لأصبح هذا الكويكب قمرا ثانيا يدور حولها".

ولكن الشمس جذبته لأن جاذبيتها أقوى من جاذبية الأرض، لذلك حلق بعيدا عن كوكبنا.

ويشير العالم ردا على سؤال حول ما إذا كان هذا الكويكب حطاما فضائيا، إلى أن العلماء لا يمكنهم تأكيد ذلك 100 بالمئة أو العكس. ولكن باعتقادي هذا جسم طبيعي.