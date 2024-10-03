التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 3 أكتوبر 2024

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، صعدت مؤشرات البورصة المصرية فى بداية تداولات جلسة اليوم الخميس الموافق 3 اكتوبر 2024.

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31437 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة.

المؤشر الثلاثينى - فيتو

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 31437 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 33000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي.

المؤشر السبعينى - فيتو

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70

على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 7505 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 7900 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل.