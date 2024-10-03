تطور جديد، قصف إسرائيلي يستهدف منطقة القاعدة العسكرية الروسية بسوريا

شنت طائرات إسرائيلية، اليوم الخميس، غارة جوية على مستودعات في مطار "حميميم" بمحافظة اللاذقية على الساحل السوري، وذلك لأول مرة منذ بدء التواجد العسكري الروسي في المطار.

تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار

وقالت مصادر لصحيفة "الشرق"، إن الغارة جاءت في أعقاب تفريغ حمولة طائرة إيرانية في مستودعات المطار.

ويضم مطار "حميميم" جزأين، أحدهما عسكري تشغله القاعدة العسكرية الروسية الأساسية في سوريا، والآخر مدني يحمل اسم مطار باسل الأسد الدولي.

ودوى صوت الانفجارات العنيفة على بعد عشرات الكيلومترات من المطار على امتداد 3 محافظات سورية، حسبما أفاد شهود عيان "الشرق".

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف إسرائيل منطقة القاعدة الروسية منذ بدء التواجد العسكري الروسي فيه، وإن كانت دارت معارك جوية حوله في مرات سابقة دون استهداف المطار.

https://x.com/AsharqNews/status/1840907836114534615?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1840907836114534615%7Ctwgr%5Ea59d44d64c04563835dd2f7834bb6bce130ceee1%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcdn.iframe.ly%2FVzafwrK

إجراءات أمنية مشددة

وبحسب مصادر، فإن "طائرة إيرانية حطت في المطار المدني، فجر الأربعاء، وتم إفراغ حمولتها وسط إجراءات أمنية مشددة، ونقلت هذه الحمولة إلى أكثر من مكان ضمن المطار".

وأضافت المصادر: "ولكن مع خروجها إلى مستودع ملاصق للمطار في الثكنة العسكرية التابعة للجيش السوري مكلفة بحماية المطار تم استهداف الحمولة وتدمير المستودع الذي كان يحويها".

وأفاد شهود عيان، بأن دوي الانفجارات العنيفة سمع على بعد عشرات الكيلومترات من المطار على امتداد 3 محافظات سورية. واشتعلت النيران في المكان مدمرة عشرات الهكتارات من أشجار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة.

https://x.com/AsharqNews/status/1841682831723868326?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1841682831723868326%7Ctwgr%5E919979428bec21ee546f5e995e9b29a746ae63fa%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fcdn.iframe.ly%2FduqWcuu

إسرائيل تبلغ القاعدة الروسية بهجماتها في سوريا

ولم تسجل الدفاعات الجوية الروسية أي نشاط قتالي، وفق مصادر "الشرق"، ولم تحاول التصدي للغارة التي وقعت ضمن المجال الحيوي للقاعدة.

وعادة تبلغ إسرائيل القاعدة الروسية بهجماتها في سوريا إذا كانت في مناطق النفوذ الروسي.