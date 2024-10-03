الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

النيابة تطلب التقرير النفسي لشاب ألقي على وجهه مادة كيميائية في الأميرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

طلبت نيابة الأميرية تقرير الصحة النفسية لشاب ألقى علي وجهه مادة كيميائية بإحدى الورش في منطقة الأميرية. 

تلقت مباحث قسم شرطة الأميرية إخطارًا من مستشفى حروق أهل مصر، يفيد باستقباله عاطلًا 25 سنة مصابًا بحروق من الدرجة الثالثة وقرحة بقرنية العين اليمنى، بادعاء سقوط مادة النيكل الخام عليه في إحدى الورش.


وبالانتقال والفحص والتحري تبين أن المصاب توجه إلى الورشة وطلب من العامل الموجود بها إحضار شاي له ثم سكب مادة كيميائية على وجهه.


وأضافت التحريات أن الشاب ألقي المادة علي وجهه لمعاناته من مرض نفسي.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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