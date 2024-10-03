دون التقيد بمحل الإقامة، افتتاح مقر جديد للجوازات في 6 أكتوبر

بدأت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بقطاع الوثائق تشغيل مقر الجوازات الكائن بموقف النقل الجماعى – المحور المركزى – بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويكون العمل من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 8 مساءً، ويختص المنفذ بتلقى طلبات (إستخراج جوازات السفر – شهادات التحركات)، دون التقيد بالإختصاص المكاني.





وتتواصل جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية لضمان تقديم الخدمات فى سهولة ويسر.



جاء ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها للإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وتطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، وزيادة إنتشارها بأرجاء الجمهورية وإستمرارًا لإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها حصولهم على الخدمات فى سهولة ويسر.

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