الخميس 03 أكتوبر 2024
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حوادث

الامن يكشف لغز العثور على جثة شخص مكبل فى البحيرة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشف قطاع الأمن العام، ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بالبحيرة.. وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة
 

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تلقى مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة بلاغا  بالعثور على جثة (حارس خصوصى لإحدى ورش إصلاح السيارات بدائرة المركز) بإحدى الأراضى الزراعية مُكبل اليدين والقدمين بواسطة سلسلة حديدية وحبل ووجود جروح بالرأس.
 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تنسيقًا وقطاع الأمن العام تم تحديد مرتكبى الواقعة (عاملان "سبق لهما العمل بالورشة محل عمل المجنى عليه"  - لأحدهما معلومات جنائية).
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة لقيام مالكها بطردهما من الورشة فعقدا العزم على سرقتها، فقاما بالدخول للورشة من الخلف لعلمهما بطبيعتها ولدى استشعار المجنى عليه بهما تعديا عليه بقطعة حديدية فأحدثا إصابته التى أودت بحياته وقاما بتكبيله بالحبل والسلسلة "تحصلا عليها من الورشة" وسرقة كرتونة بداخلها بعض قطع الغيار الخاصة بالورشة، ولاذا بالهرب.. كما أرشدا عن (المسروقات - الأداة المستخدمة فى الواقعة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
 

 

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