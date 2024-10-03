تشكيل نيس الفرنسي المتوقع أمام لاتسيو وموقف محمد عبد المنعم

الدوري الأوروبي، يحل نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد عبد المنعم ضيفا اليوم الخميس على نظيره لاتسيو الإيطالي على أرضية ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة "يوروبا ليج".

تشكيل نيس الفرنسي المتوقع أمام لاتسيو

حراسة المرمى: مارسين بولكا.

خط الدفاع: يوسف نداييشيمي- مويس بومبيتو- دانتي بونفيم بين سانتوس.

خط الوسط: جوناثان كلاوس- بابلو روزاريو- توم لوشيت- على العابدي.

خط الهجوم: بدر الدين بوعناني- إيفان جيساند- يوسوفا موكوكو.

موعد مباراة لاتسيو ضد نيس

وتنطلق صافرة مباراة لاتسيو ضد نيس في الدوري الأوروبي، في الثامنة الا الربع من مساء اليوم الخميس على ملعب "الأولمبيكو".

القناة الناقلة لمباراة لاتسيو ضد نيس

ومن المقرر أن تنقل مباراة لاتسيو ضد نيس عبر شاشة قناة قناة بي إن سبورتس الناقل الحصري للبطولات الأوروبية “دوري الأبطال والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر”.

ويسعى نيس لتقديم نتائج مميزة في الدوري الأوروبي بعد تعادله الإيجابي في المباراة الماضية أمام ريال سوسيداد في الجولة الأولى من البطولة، بينما فاز لاتسيو على نظيره دينامو كييف الأوكراني خارج الأرض بنتيجة 3-0.

وقبل مباراة الليلة شارك محمد عبد المنعم في ثلاث مباريات مع نادي نيس بالدوري الفرنسي ولم يشارك في مباراة الدوري الأوروبي حتى الآن.

نظام بطولة الدوري الأوروبي

وتقام بطولة الدوري الأوروبي بنظام دوري للفرق الـ36 المشاركة، حيث يتم تقسيمها إلى 4 تصنيفات، وتجرى قرعة لاختيار فريقين من كل تصنيف لخوض المباريات بنظام النقاط، واحدة خارج أرضه والأخرى على أرضه.

يتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي، بينما يُلعب ملحق بنظام الذهاب والعودة بين أصحاب المراكز من التاسع إلى الرابع والعشرين لتحديد 8 فرق تشارك في ثمن النهائي إلى جانب المتأهلين الثمانية.

الفرق الباقية تخرج نهائيًا من البطولة،ثم تستمر بشكلها التقليدي من دور الـ16، ثم ربع النهائي ونصف النهائي، ثم النهائي في مباراة واحدة كما هو الحال في الوقت الحالي.