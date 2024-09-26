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رياضة

تحت أنظار عبد المنعم، نيس تتعادل مع ريال سوسيداد 1-1 بالدوري الأوروبي (صور)

نيس أمام ريال سوسيداد
نيس أمام ريال سوسيداد

الدوري الأوروبي، تعادل فريق نيس الفرنسي مع نظيره ريال سوسيداد الإسباني بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الأربعاء، في إطار منافسات الدوري الأوروبي. 

وسجل أندير بارينتيخيا الهدف الأول لصالح فريق ريال سوسيداد أمام نيس في الدقيقة 18، وتعادل بابلو روزاريو لنيس في الدقيقة 45. 

وأضاع جيساند ركلة جزاء لصالح فريق نيس أمام ريال سوسيداد في الدقيقة 55 من المباراة. 

وتواجد محمد عبد المنعم المحترف المصري في صفوف نيس طوال المباراة علي مقاعد البدلاء.

تشكيل نيس أمام ريال سوسيداد 

تشكيل ريال سوسيداد أمام نيس 

وانطلقت، اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16. 

حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.

الدوري الأوروبي، ضربة جزاء ضائعة لفريق نيس أمام ريال سوسيداد

الدوري الأوروبي، تعادل نيس وريال سوسيداد 1/1 في الشوط الأول

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الدوري الأوروبي، ضربة جزاء ضائعة لفريق نيس أمام ريال سوسيداد

الدوري الأوروبي، تعادل نيس وريال سوسيداد 1/1 في الشوط الأول

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