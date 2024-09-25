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رياضة

الدوري الأوروبي، القبض على مشجعي لاتسيو لحيازة أسلحة بيضاء قبل لقاء دينامو كييف

القبض على مشجعي لاتسيو
القبض على مشجعي لاتسيو لحيازة أسلحة بيضاء

الدوري الأوروبي، ألقت الشرطة الألمانية، القبض على 60 مشجعا لفريق لاتسيو الإيطالي، وهم يحملون أسلحة بيضاء قبل مباراة دينامو كييف في الدوري الأوروبي، والتي تجمعهما مساء اليوم الأربعاء، في مدينة هامبورج الألمانية، ضمن بطولة الدوري الأوروبي. 

وستقام المباراة في هامبورج التي اختار دينامو كييف لعب مبارياته فيها بسبب الحرب في أوكرانيا.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس أن السلطات الألمانية أوقفت مجموعة من مشجعي لاتسيو وعثر بحوزتهم على سكاكين وهراوات وأسلحة أخرى، حيث حاولت الجماهير الهروب من الشرطة قبل القبض عليهم.

وأفاد نادي لاتسيو في بيان: "فيما يتعلق بالأخبار المتداولة في الصحافة، تجدر الإشارة إلى أنه تمت عملية تفتيش على مجموعة من المتواجدين بوسط مدينة هامبورج".

وتأتي مواجهات دينامو كييف في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

لاتسيو في ملعبه- روما خارج ملعبه- فرينتسفاروتشي في ملعبه- ريال سوسيداد خارج ملعبه- فيكتوريا بلزن في ملعبه- جالاتا سراي خارج ملعبه- أر إف أس في ملعبه- هوفنهايم خارج ملعبه.

وتأتي مواجهات لاتسيو في الدوري الأوروبي على النحو التالي:

بورتو في ملعبه- أياكس خارج ملعبه- ريال سوسيداد في ملعبه- سبورتنج براجا خارج ملعبه- لودوجوريتس في ملعبه- دينامو كييف خارج ملعبه- نيس في ملعبه- تيفنتي خارج ملعبه.

 

انطلاق منافسات الدوري الأوروبي في شكله الجديد 

وتنطلق اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكلها الجديد.

ويشارك 36 فريقًا في المسابقة بدلًا من 32 فريقا، ومن المقرر أن يخوض كل فريق 8 مباريات (4 على أرضه، و4 خارج أرضه).

وسيكون أكبر تغيير تشهده البطولة هي إلغاء دور المجموعات، وإقامتها بنظام الدوري من مجموعة واحدة بمشاركة الـ36 فريقًا.

ومن المقرر أن تصعد أول 8 فرق مباشرة لدور الـ16، فيما ستخوض الفرق التي أنهت الدوري في المراكز من التاسع إلى الـ24 ملحق التأهل لدور الـ16، حيث تصعد الفرق الثمانية الفائزة من الملحق دور الـ16، ومن دور الـ16 يتم لعب الأدوار الاقصائية بحيث يتأهل الفائز للدور التالي.

في المقابل فإن الفرق التي تحتل المراكز من الـ25 إلى الأخير تودع المنافسات الأوروبية، ولن تنتقل إلى البطولة الأدنى، مثلما كان يحدث في الماضي.
 

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