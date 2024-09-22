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خبير اقتصادي يحذر من انفجار الفقاعة العقارية في مصر ويحدد 3 وسائل لمنعه (فيديو)

الفقاعة العقارية
الفقاعة العقارية في مصر، فيتو

الفقاعة العقارية، كشف الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، عن خطورة الفقاعة العقارية في مصر، محذرًا من انفجارها ما لم يحدث تفريغ آمن.

 

السبب وراء الفقاعة العقارية في مصر

وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": أن هناك فقاعة عقارية في مصر بسبب زيادة المعروض من الوحدات السكنية والتجارية في مقابل تراجع الطلب والشراء في ظل ارتفاع الأسعار.
 

 

ارتفاع أسعار العقارات

ولفت إلى أنه في حالة توقف ضخ الاستثمارات في السوق العقاري واستمرت الأسعار مرتفعة مع عدم تصدير العقار للخارج تنفجر الفقاعة العقارية.

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التفريغ الآمن للفقاعة العقارية 

وتابع: أنه يمكن التفريغ الاَمن للفقاعة العقارية بدلا من انفجارها من خلال تصدير العقار لأن الأسعار بالدولار مواتية سواء عن طريق البيع أو الإيجار، مع ضخ استثمارات جديدة بالسوق العقاري.
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الفقاعة العقارية انفجار الفقاعة العقارية اسعار العقارات ارتفاع أسعار العقارات الخبير الاقتصادي مدحت نافع

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