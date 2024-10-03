أوبرا أكسير الحب في مكتبة الإسكندرية السبت المقبل

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي أوبرا "أكسير الحب" تأليف "جايتانو دونيزيتي" وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء السبت المقبل على خشبة المسرح الكبير، بمركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

جدير بالذكر أن أكسير الحب هي أوبرا كوميدية من تأليف "غايتانو دونيزتي"، عُرضت لأول مرة عام 1832. تدور أحداثها في قرية إيطالية صغيرة، وتروي قصة "نيمورينو"، الفلاح الفقير الذي يقع في حب "أدينا" الثرية الجميلة، ولكي يكسب محبتها، يشتري "جرعة حب" من الطبيب المحتال، "دولكامارا". في هذه الأثناء تصبح "أدينا" مخطوبة للجندي المتبجح "بيلكور".

وتدور الأحداث من خلال سلسلة من المواقف الفكاهية المليئة بالعواطف، ينتصر حب "نيمورينو" الحقيقي، وتدرك "أدينا" مشاعرها نحوه يقّدم العرض تحت إشراف الدكتور صبحي بدير، من إخراج "كارين كافوكجيان"، وعزف مينا نبيل.