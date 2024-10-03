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اقتصاد

60 دقيقة بورصة، المؤشرات تتلون بالأخضر بـ11 ألف عملية تداول

مؤشرات البورصة، فيتو
مؤشرات البورصة، فيتو

البورصة المصرية ، أستهلت حركة التعاملات بالبورصة المصرية، اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بإجمالي 11 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

اقرأ التالى: التحليل الفني لمؤشرات البورصة اليوم

 

حركة التداولات - فيتو 

 

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024

  • أرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31437 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة.
  • كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة.
  • وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة.

 

 

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