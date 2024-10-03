60 دقيقة بورصة، المؤشرات تتلون بالأخضر بـ11 ألف عملية تداول

البورصة المصرية ، أستهلت حركة التعاملات بالبورصة المصرية، اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بإجمالي 11 ألف عملية تداول بمرور 60 دقيقة، وذلك بعدما أغلقت أمس على هبوط متأثرة بالعمليات العسكرية الإيرانية والأحداث الجيوسياسية بالمنطقة.

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حركة التداولات - فيتو

حركة المؤشرات بجلسة اليوم الخميس 3 اكتوبر 2024

أرتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 31437 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 38729 نقطة.

قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.44% ليصل إلى مستوى 13644 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 7505 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10692 نقطة.