الخميس 03 أكتوبر 2024
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إطلاق قافلة طبية بقرية القصاص بسوهاج

إطلاق قافلة طبية
إطلاق قافلة طبية بقرية القصاص

انطلقت منذ قليل قافلة جامعة سوهاج التنموية الشاملة الكبري بالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة لمركز القصاص قرية المراغة، وذلك ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية لتنمية الانسان المصرى، والتي تنفذ الجامعة فعالياتها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية، كخطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف الوطنية.

تنفيذ فعاليات مبادرة بدايةبإطلاق قافلتها التنموية الشاملة الكبري لقرية القصاص بالمراغة بمشاركة ٧ كليات

وقال الدكتور حسان النعمانى رئيس الجامعة ان منذ إطلاق الجامعة لمبادرة بداية قامت بتكثيف جهودها لتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات ومنها القوافل المتكاملة لتقديم الدعم الخدمي والمجتمعي للقرى الأولي بالرعاية، حيث تتضمن القافلة العديد من الأنشطة الصحية والتوعوية والزراعية والرياضية التى تستهدف تنمية المواطن وتيسير تقديم الخدمات له، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للمحافظة وقيادات الجامعة، وبمتابعة من الدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 توزيع العلاج بالمجان عمل ندوات توعوية وتثقيفية ورياضية 

وقال النعماني ان القافلة تشارك بها كليات الطب، والطب البيطري،  الصيدلة، التمريض، الزراعة، التربية الرياضية، وكلية التربية النوعية، وسيتم خلالها الكشف، وتوزيع العلاج بالمجان، الي جانب عمل ندوات توعوية وتثقيفية ورياضية وغيرها من الفعاليات.

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