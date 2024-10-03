نجاح عملية استئصال اللوزتين تعيقان تنفس طفلة مصابة بقلب مفتوح بمستشفى سوهاج العام

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن نجاح عملية استئصال اللوزتين خلف الأنف كانتا تعيقان عملية التنفس لطفلة "قلب مفتوح" ونسبة ضمور بالمخ تبلغ من العمر 3 سنوات.

البداية.. اللواء عبدالفتاح سراج.. صحة سوهاج تستجيب لاستغاثة أهل الطفلة وتقرر إجراء العملية

البداية: وصول استغاثة أهل الطفلة إلي اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والذي وجه علي الفور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج بفحص الطفلة وتقديم أوجه الرعاية لها.

وفي استجابة سريعة قام دويدار بالتنسيق مع الدكتور إيهاب هيكل مدير مستشفى سوهاج العام لاستقبال الطفلة وعلاجها نظرًا لتدهور حالتها الصحية، حيث إنها قد أجرت عملية قلب مفتوح وتركيب دعامة بالقلب منذ أن كان عمرها شهرين مع وجود نسبة ضمور بسيطة بالمخ.

هيكل: إجراء جميع الفحوصات والتحاليل والأشعة على القلب والمخ قبل العملية

وعلى الفور وجه هيكل بتكوين فريق بالتنسيق بين أقسام الأنف والأذن والعناية المركزة أطفال والتخدير وتم إجراء جميع الفحوصات اللازمة وأشعة إيكو علي القلب وأشعة مقطعية علي المخ وعدة فحوصات وتحاليل أخرى لتقييم حالة الطفلة.



ومن جانبه أشار دويدار إلى إجراء العملية للطفلة بنجاح، وتم حجزها بالعناية المركزة لمدة 24 ساعة للملاحظة والمتابعة وبفضل الله وحمده خرجت الطفلة ونجاح العملية.

وكيل الوزارة يثمن مجهود الأطقم الطبية بمستشفى سوهاج العام

وثمن وكيل وزارة الصحة جهود جميع الأطباء والأطقم التمريضية والفنية وعلى رأسهم الدكتور إيهاب هيكل مدير المستشفى والفريق الذي أجرى العملية والذي ضم كلا من الدكتورة سحر ثروت استشاري ورئيس قسم الأنف والأذن، والدكتور إسماعيل أمين استشاري ورئيس قسم التخدير والدكتور محمد سالم استشاري ورئيس قسم الأطفال والدكتور محمد طلعت استشاري ورئيس قسم العناية المركزة أطفال، والدكتور بيتر مجدي اخصائي الأنف والأذن، والدكتور مجدي حسين أخصائي التخدير، الدكتور أكرم فايز أخصائي التخدير، والدكتور حمدي أحمد نائب رئيس قسم الأطفال، والدكتورة نورهان أمجد نائب الأطفال وأطقم التمريض دعاء حمادة تمريض العمليات، ومارينا ملاك فني التخدير، موجها بتكريم الفريق على مجهوداتهم المبذولة لخدمة المرضى.